【今日の献立】2026年3月7日(土)「鮭と大根おろしの辛煮」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「鮭と大根おろしの辛煮」 「ジャコと漬け物の混ぜご飯」 「ジャガイモと玉ネギのみそ汁」 の全3品。
煮魚のメインに具のたっぷり入った混ぜご飯、野菜たっぷりの汁物の和食の献立です。
【主菜】鮭と大根おろしの辛煮
煮汁を含んだ大根おろしが鮭を美味しくしてくれる一品です。
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：186Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
材料（2人分）生鮭 (切り身)2切れ
塩 少々
大根おろし 1カップ
＜煮汁＞
だし汁 200ml
酒 小さじ1
しょうゆ 小さじ1
塩 少々
大葉 2枚
一味唐辛子 少々
【下準備】生鮭の両面に塩を振って10分程置き、キッチンペーパー等で水気を拭き取る。大葉は軸を切り落とし、せん切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋に＜煮汁＞の材料を弱めの中火で熱し、生鮭を加えて火が通るまで煮込み、大根おろしを加えてサッと煮る。
©Eレシピ
2. 器に盛って大葉をのせ、一味唐辛子を振る。
©Eレシピ
【主食】ジャコと漬け物の混ぜご飯
塩気のきいたジャコとシャキシャキした食感の漬け物が白ご飯と良く合います。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：315Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
材料（2人分）ご飯 (炊きたて)茶碗2杯分
チリメンジャコ 30g
高菜の漬け物 30g
ゴマ油 小さじ1
黒ゴマ 適量
【作り方】1. 高菜の漬け物はみじん切りにして、他の材料と一緒にご飯に混ぜ合わせる。茶碗によそい黒ゴマを振る。
©Eレシピ
【スープ・汁】ジャガイモと玉ネギのみそ汁
豚バラ肉は旨味の為に少し使います。主役は野菜のおみそ汁です。
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：185Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
材料（2人分）ジャガイモ (小)1個
玉ネギ 1/4個
豚バラ肉 (薄切り)50g
だし汁 400ml
みそ 大さじ2
ネギ (刻み)大さじ1
【下準備】ジャガイモは皮をむいてせん切りにし、サッと洗ってザルに上げる。玉ネギは横半分に切ってさらに縦幅1cmに切る。豚バラ肉はひとくち大に切る。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋にだし汁、ジャガイモ、玉ネギを入れ、中火で熱し、ジャガイモが柔らかくなるまで10分程煮る。
©Eレシピ
2. 豚バラ肉を加え、色が変わったらみそを溶き入れ、器に注いで刻みネギを散らす。
©Eレシピ