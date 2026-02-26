【GU × UNDERCOVER】がセンス良すぎ！ 大人が狙いたい♡「新作コレクション」

いつもの服装に、程良くモード感を取り入れたい――。そんな大人世代に、ぜひチェックしてほしいのが【GU（ジーユー）】と【UNDERCOVER（アンダーカバー）】のコラボアイテム。2026年春夏の「新作コレクション」は、シンプルな中にエッジをきかせたアイテムが揃い、コーデにプラスすれば、ぐっとセンスの良さを感じさせてくれそう。今回は、40・50代も取り入れやすい注目アイテムをピックアップして紹介します。

レトロモダンな艶ブルゾン

【GU】「サテンリブブルゾン UNDERCOVER」\5,990（税込）

程良い光沢感のサテン生地を使った、まるでヴィンテージアイテムのような雰囲気のリブブルゾン。胸元と背中のかがり刺繍ロゴや、袖のコードパイピングがおしゃれ度を上げるアクセントになっています。ブラックのほかにダークグリーン、ベージュと落ち着いた色展開で派手すぎず、40・50代のスタイリングにも取り入れやすそう。

遊び心あふれる大人のスウェットT

【GU】「スウェT（5分袖）UNDERCOVER」\1,990（税込）

今シーズンのGU × UNDERCOVERは、「PEANUTS（ピーナッツ）」とのトリプルコラボも。スウェット素材の5部袖Tシャツに、かすれプリントが施されています。子どもっぽくなりがちなキャラTも、シックなダークグリーンなら大人も着こなしやすく、40・50代のハズしアイテムとしてききそうです。

こなれ感漂うデニムイージーパンツ

【GU】「デニムイージーパンツ UNDERCOVER」\2,990（税込）

9.75オンスの絶妙な厚みのデニムを使用したイージーパンツ。膝のダーツやジップ付きバックポケットがこだわりを感じさせるポイントになっています。ワイドストレートシルエットにウエスト総ゴム仕様でラクに穿けそうなうえ、腰まわりのゆったりシルエットも安心感があるかも。

2WAYで楽しめる高コスパなハット

【GU】「リバーシブルハット UNDERCOVER」\1,990（税込）

無地とチェック柄のリバーシブル仕様で、お得感のあるバケットハット。7cmのつばで日差しを遮ることができ、マシンウォッシャブル仕様なのでお手入れも簡単。夏本番まで重宝しそうです。後頭部のドローコードでフィット感の調整ができるのも嬉しいポイント。きれいめにもカジュアルにもなじみつつ、コーデに程良い存在感をプラスしてくれます。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N