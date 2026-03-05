５日に結婚を発表した「ももいろクローバーＺ」佐々木彩夏が６日深夜放送のニッポン放送「オールナイトニッポンＸ」に出演した。

生放送の冒頭で「昨日発表させていただきましたが、このたび結婚することになりました」と報告。これまでにファンクラブ、公式サイト、ＳＮＳと文面で伝えてきたが「直接自分の言葉で伝えたいなと思いました」と改めて約３分にわたって話した。

ファンには「突然の発表になっちゃってビックリさせちゃったかなと思うけど、みんなからの温かいメッセージが本当にうれしかったです」と感謝。

今後もももクロとしての活動を継続する。「これまで以上に楽しいと思ってもらえるようなパフォーマンスだったり作品だったりを作っていけるように。みんなと楽しい時間をもっと共有していけるように頑張りたい」と意気込んだ。

リスナーからも結婚を祝福する声が多く寄せられた。曲を流すコーナーでは「変わらずみんなの佐々木コールが聞きたいな」とソロ曲「あーりんは反抗期！」をかけていた。