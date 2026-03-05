５日に一般男性との結婚を発表した、ももいろクローバーＺの佐々木彩夏（２９）が６日深夜、ニッポン放送「オールナイトニッポンＸ（クロス）」の生放送に出演した。

冒頭、佐々木は「はぁ、緊張する」と率直に気持ちを伝え「昨日、発表させていただきましたが、このたび結婚させていただくことになりました。直接、自分の言葉でお伝えしたいと思い、冒頭に時間を作っていただきました」と改めて肉声で報告した。

前日の結婚発表を回想。「串カツ田中」や唐揚げ、シュークリーム好きを公言しているだけに「発表させていただいたんだけど、それからずっとエゴさしてて。『串カツ田中』大好きって言ってるから（モノノフたちがお店に）行って乾杯してくれてたり、シュークリームを食べてくれたり」と笑顔で喜びを噛み締めた。

これからもアイドル活動は続けていく。「ももクロの活動も楽しい時間をもっともっと共有していけるようになれたらと思います。気持ちを伝えるのはライブのパフォーマンスで伝えるのが一番なんじゃないかなと思っております。これからもよろしくお願いいたします」と語り「伝わったかしら、ウフフ」とはにかんだ。