コロンバンの春スイーツ特集♡桜パフェや春アフタヌーンティーが原宿サロンに登場

春の訪れを感じる華やかなスイーツが、コロンバン原宿サロンに登場します。2026年3月中旬より「桜パフェ」、3月16日（月）からはヨーロッパと日本の春をテーマにした「プランタンアフタヌーンティーセット」を提供。さらに3月19日（木）からは、コロンバン各店で桜のプチガトー2品も販売されます。見た目にも美しい春限定メニューで、心ときめくひとときを過ごしてみませんか♡

春を味わうアフタヌーンティー



価格：2段5,000円／3段7,500円（税込）

「プランタンアフタヌーンティーセット」は、ヨーロッパと日本の春をテーマにした華やかなティーセットです。

販売店舗：コロンバン原宿サロン

販売期間：2026年3月16日（月）～5月10日（日）

＜上段＞

・ポワソンダブリル（苺のタルト）

・すずらんマカロン（ピスタチオクリームとブルーベリーマカロン）

・イースターケーキ（にんじんケーキ）

・桜のモンブラン

・全粒粉スコーン

上段はストーリー性のあるスイーツが並びます。

フランスのエイプリルフールの定番菓子「ポワソンダブリル」をモチーフにした苺のタルトや、春の訪れを祝うイースターにちなんだにんじんケーキなど、ヨーロッパの文化を感じられるメニューがそろいます。

＜中段＞

・春野菜のポトフ

・スナップエンドウとスモークサーモンの冷製パスタ

・タマゴサンド

＜下段＞

・真鯛のカルパッチョ

・スティックサラダ バーニャカウダソース

中段と下段には、旬の春野菜をふんだんに使ったセイボリーが登場。芽キャベツや菜の花のポトフ、爽やかなレモンで仕上げた真鯛のカルパッチョなど、季節感あふれる料理が楽しめます。

＜スペシャルデザート＞

・原宿はちみつフルーツマリネ

春は、はちみつが最も美味しい季節。自社養蜂の希少な「原宿はちみつ」を使用し、芳醇な花の香りと濃厚な甘みを楽しめます。

4月後半～5月初旬には、今年初採りの“原宿はちみつヌーヴォー”を使用した特別仕様で提供されます。

桜を楽しむ春限定スイーツ

桜パフェ



価格：単品2,200円／ドリンクセット2,530円（税込）

桜の花びらが舞う水面をイメージしたジュレに、鹿の子豆やベリーソースを合わせた春らしいパフェ。抹茶わらび餅や桜アイス、レモンカードが層になり、食べ進めるたびに味の変化を楽しめます。

仕上げには桜メレンゲや飴細工、桜餡を挟んだマカロンをトッピングした華やかな一品です。

ドリンクは、コーヒー、ニルギリ紅茶、ハーブティー3種から選べます。

販売店舗：コロンバン原宿サロン

販売予定期間：2026年3月14日（土）頃～桜散るまで

桜クリームソーダ



価格：1,045円（税込）

春色のグラデーションが美しいソーダに、手作りの桜メレンゲを添えた新メニュー。ほのかな桜の風味とバニラアイスの甘みが溶け合う、やさしい味わいです。

販売店舗：コロンバン原宿サロン

販売期間：2026年3月7日（土）～桜散るまで

コロンバン各店では桜のプチガトーも販売されます。

桜のモンブラン



価格：756円（税込）

桜餅をモチーフにしたモンブラン。フロマージュムースの中にグリオットチェリーのジュレを忍ばせ、自家製の桜クリームを絞り、桜の葉の塩漬けで包みました。

桜のシフォンケーキ



価格：756円（税込）

しっとりふわふわのシフォン生地に桜風味のクリームを入れ、バニラビーンズとキリッシュが香るババロアをトッピング。桜とバニラのクリームで満開の桜を表現した華やかなケーキです。

販売店舗：コロンバン原宿サロン、原宿スイーツ、京王新宿サロン、池袋東武店、イオン幕張新都心店、アトレ松戸店

販売予定期間：2026年3月19日（木）～4月8日（水）

春のコロンバンで特別な時間を



コロンバンの春限定メニューは、季節を感じる華やかなスイーツや料理がそろう特別なラインナップ。

桜を楽しめるパフェやケーキ、ヨーロッパと日本の春をテーマにしたアフタヌーンティーなど、心が弾むメニューばかりです♡

大切な人とのティータイムや、自分へのご褒美にもぴったり。春ならではの味わいを、ぜひコロンバンで楽しんでみてください。