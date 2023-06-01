5日に結婚を発表したももいろクローバーZの佐々木彩夏（29）が6日深夜、ニッポン放送「佐々木彩夏のオールナイトニッポンX」に生出演。結婚発表時の心境を明かした。

佐々木は5日、一般男性との結婚を電撃発表。公式サイトなどで報告し、「こうして人生の節目を迎えられるのも、これまで支えてくださったみなさんのおかげです」と感謝をつづっていた。

発表時を振り返り、「昨日の今日で、自分の言葉で発表するのも緊張したけど、発表する瞬間も本当に緊張した」と明かした。事前にファンクラブ会員向けに発表し、その後公式サイトで発表する流れとなり、「ファンクラブのサイトで発表したけど、それからずっと『あーりん』でエゴサしていた。そしたらみんなできすぎ。いい人たち過ぎて、『ファンクラブで発表したから公にしちゃいけないのかな…』って、つぶやいていいのかみんなを迷わせちゃってごめんね」と苦笑い。「『みんな全然気付いてない？』って思ったけど、そのあとホームページやインスタグラムで発表したら反響がたくさん来て、うれしくて、ホッとするのは早いけどホッとした」と話した。

グループでは22年に高城れに（32＝後に離婚公表）が、24年1月には百田夏菜子（31）が堂本剛と結婚を発表し、佐々木で3人目。関係者によると、妊娠はしておらず、今後も活動を継続するという。