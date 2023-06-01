10分で簡単！れんこんのガパオライス。シャキシャキ食感がクセになる絶品ランチ

スパイシーな香りが食欲をそそる、タイの定番ガパオライス。れんこん入りでアレンジすれば、シャキシャキとした食感が心地よく、食べ応えもアップします。

パプリカの彩りを添え、とろ〜り目玉焼きをくずして混ぜれば、もうスプーンが止まりません♪

『れんこんとパプリカのガパオライス』のレシピ

材料（2人分）

鶏ひき肉……150g

れんこん（小）……1節（約150g）

赤パプリカ……1/2個（約80g）

バジルの葉……1〜2枝分（約10g）

卵……2個

温かいご飯……400g

にんにくのみじん切り……1かけ分

サラダ油……大さじ1

〈A〉

赤唐辛子の小口切り……1本分

水……大さじ2

砂糖……大さじ1/2

オイスターソース……大さじ1と1/2

ナンプラー……大さじ1

作り方

（1）れんこんは皮をむいて薄いいちょう切りに、赤パプリカはへたと種を取って小さめの一口大に切る。〈A〉は混ぜる。

（2）フライパンにサラダ油小さじ1を中火で熱し、ひき肉、れんこんを広げ入れ、そのまま2分ほど焼きつける。にんにく、赤パプリカを加え、ひき肉をざっとほぐしながら、れんこんが透き通るまで2分ほど炒める。

（3）〈A〉を加えて炒め、全体になじんだらバジルの葉を加えてさっと炒め合わせる。器にご飯を等分に盛ってかける。

（4）（3）のフライパンをさっと拭き、サラダ油小さじ2を強めの中火で熱し、卵を割り入れる。半熟状になったら（3）に添える。

シャキシャキのれんこんがアクセントになった、ひと味違うガパオライス。豪快に混ぜて召しあがれ。

市瀬 悦子イチセ エツコ 料理家 食品メーカーの営業職、料理研究家のアシスタントを経て独立。「おいしくて、作りやすい家庭料理」をテーマに、雑誌、書籍、TV、企業へのレシピ提案などを行っている。ボリュームのある肉料理からおもてなし向けの華やかなメニューまで、幅広いジャンルをまねしやすい、作りやすい、失敗しないレシピで紹介している。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページ』2026年3月2日号より）