10分で簡単！れんこんのガパオライス。シャキシャキ食感がクセになる絶品ランチ
スパイシーな香りが食欲をそそる、タイの定番ガパオライス。れんこん入りでアレンジすれば、シャキシャキとした食感が心地よく、食べ応えもアップします。
パプリカの彩りを添え、とろ〜り目玉焼きをくずして混ぜれば、もうスプーンが止まりません♪
『れんこんとパプリカのガパオライス』のレシピ
材料（2人分）
鶏ひき肉……150g
れんこん（小）……1節（約150g）
赤パプリカ……1/2個（約80g）
バジルの葉……1〜2枝分（約10g）
卵……2個
温かいご飯……400g
にんにくのみじん切り……1かけ分
サラダ油……大さじ1
〈A〉
赤唐辛子の小口切り……1本分
水……大さじ2
砂糖……大さじ1/2
オイスターソース……大さじ1と1/2
ナンプラー……大さじ1
作り方
（1）れんこんは皮をむいて薄いいちょう切りに、赤パプリカはへたと種を取って小さめの一口大に切る。〈A〉は混ぜる。
（2）フライパンにサラダ油小さじ1を中火で熱し、ひき肉、れんこんを広げ入れ、そのまま2分ほど焼きつける。にんにく、赤パプリカを加え、ひき肉をざっとほぐしながら、れんこんが透き通るまで2分ほど炒める。
（3）〈A〉を加えて炒め、全体になじんだらバジルの葉を加えてさっと炒め合わせる。器にご飯を等分に盛ってかける。
（4）（3）のフライパンをさっと拭き、サラダ油小さじ2を強めの中火で熱し、卵を割り入れる。半熟状になったら（3）に添える。
シャキシャキのれんこんがアクセントになった、ひと味違うガパオライス。豪快に混ぜて召しあがれ。
食品メーカーの営業職、料理研究家のアシスタントを経て独立。「おいしくて、作りやすい家庭料理」をテーマに、雑誌、書籍、TV、企業へのレシピ提案などを行っている。ボリュームのある肉料理からおもてなし向けの華やかなメニューまで、幅広いジャンルをまねしやすい、作りやすい、失敗しないレシピで紹介している。
（『オレンジページ』2026年3月2日号より）