意中の男性を夢中にさせる。追われる女になるための「距離感」の作り方
「好き」の気持ちを抱くと、つい前のめりになってしまいがちですが、適切な距離感を保ちながら自分の存在をアピールできる女性の方が男性から「追いかけたい」と思ってもらえるもの。そこで今回は、意中の男性から追われる女になるための「距離感」の作り方を紹介します。
段階を踏んだ自然な接点作り
意中の男性に対しては一気に近づきたい気持ちをグッと抑えましょう。そして、まずは挨拶を交わす関係から始め、段階的に共通の話題で会話を広げていくのです。突然距離を詰めようとすると男性は警戒心を抱きますが、自然な流れでの接点増加には心を開く傾向にあります。
好意のサインは小出しに
「好き」という気持ちを一度に伝えるのではなく、少しずつ小出しにするのもテクニックの１つ。男性の話に興味を示すこともあれば、時には他の予定を優先するのです。この「見せたり隠したり」のバランスが、彼の興味を引き続ける秘訣。手が届きそうで届かないという距離感で、男性の恋愛本能を刺激しましょう。
自分らしさを垣間見せる
意中の男性の前では完璧な女であろうとしがちですが、あえて自分の趣味や価値観、時には弱さを見せることも効果的。「意外な一面があるな」と男性に思わせることで探究心をくすぐります。ただし、会うたびに新しい発見が１つあるくらいのペースがコツです。
恋愛はお互いを徐々に知っていくのが楽しいので、焦って全力疾走するより、時には立ち止まり、時には一歩引いて。そんな余裕のある姿勢で心地良い距離感を育んでいきまそうね。
