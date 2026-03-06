友達に快く紹介してくれる。関係をオープンにするのは男性の本命サイン
男性から「まだ君のこと周りには言ってないんだよね」と濁されると、少し不安になるもの。本命サインは、“紹介するかどうか”だけではありません。ポイントは“快くオープンにするか”。そこに男性の本気度が出ます。
あなたの存在を隠そうとしない
会話の中で自然に名前を出したり、「今付き合ってる人」とはっきり言えるのは、ごまかす必要がないからです。男性は本命相手ほど、存在を曖昧にしません。
嫌がらずに紹介の場を作る
友人との集まりに連れていくことを面倒がらないのは、あなたを自分の世界に迎え入れたいからでしょう。本命相手ほど、男性は自分の世界に引き入れようとします。
紹介の場で立場を明確にする
いざ友達に紹介された時、あなたの立ち位置を曖昧にせず、きちんとパートナーとして紹介するのは、関係に責任を持っている証拠です。
本気の恋は、こっそり続けるものではありません。存在を隠さず、立場を明確にし、場を共有する。その姿勢があるなら、その男性はあなたを特別に見ています。 ※画像は生成AIで作成しています
