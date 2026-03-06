恋愛成就が遠のいていく。恋愛下手の女性が「やりがちなこと」とは
恋愛上手と言われる人、恋愛下手と言われる人、その違いはどこにあるのでしょうか？
そこで今回は、恋愛下手の女性が「やりがちなこと」を紹介します。
「恋愛に興味がない」という態度
恋愛下手な女性は人前で「恋愛に興味がない」という態度をあからさまに出してしまいがち。
「１人でいる方が楽しい」「恋愛よりも楽しいことは他にある」などと公言するため、男性からすると「アプローチするだけ無駄」としか思えず、寄り付かなくなっていくでしょう。
「脈なし」と判断するのが早い
恋愛下手な女性は親しくなれそうな男性が現れても、思うように男性が積極性を見せてくれないとすぐに「脈なし」と判断してしまいがち。
これは自信のなさが原因であることが多く、「きっと私なんか本気で好きになってくれない」と感じてしまうからでしょう。
本気の恋愛はお互いに相手の本心を探ったり、心の駆け引きがあったりするもので、関係構築には時間も根気も必要ということを心に留めておくべきです。
もし今回紹介した特徴に当てはまっていると感じるなら、自己肯定感を高める努力をして恋愛に対するマインドを変えていきましょうね。
