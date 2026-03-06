「また？」を防ぐために。見逃してはいけない“不倫再発”のサイン
一度は謝り、やり直すと決めたとしても、不倫は再発することがあります。でも、再発は突然起きるのではなく、小さな変化の積み重ね。実は早い段階で気づけるサインがあります。
透明性が徐々に薄れる
最初はスマホを隠さなかったのに、また伏せ始める。予定の共有が曖昧になる。質問に対して面倒くさそうな態度が増える。小さな“非公開”が増えるのは危険なサインです。
「もう大丈夫」と言い出す
「いつまで疑うの？」「もう十分でしょ」。信頼回復は時間の経過ではなく、行動の積み重ねで得るもの。焦って“疑う側”を責め始めるのは、覚悟が揺らいでいるサインです。
新たな秘密の環境ができる
急に増えた飲み会、理由のはっきりしない外出、説明のない人間関係。また、それらの説明が雑になるのも要注意サインです。再発は“秘密の環境”から始まります。
自分の問題を語らなくなる
反省している人は、なぜ起きたのかを言語化し続けます。そこが消え、「もう終わった話」と閉じたとき、再発の土壌は整いやすくなります。
不倫再発のサインは、小さな違和感として出ます。疑うためではなく、守るために観察する。感情よりもパターンを見ることで再発防止につなげていきましょう。 ※画像は生成AIで作成しています
