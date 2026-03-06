災害時のストレスに備える。心と体を守るセルフケア #知り続ける

東日本大震災から15年。防災というと、物の備えを思い浮かべがちですが、見落とされやすいのが“心の備え”です。災害時は環境の変化や情報過多によって、誰でも強いストレス状態に置かれます。大人世代は仕事や家族の責任も重なり、自分のケアを後回しにしやすい世代。だからこそ、あらかじめ「整え方」を知っておくことも大切です。

呼吸を整える習慣を持つ


緊張が続くと呼吸は浅くなりがち。ゆっくりと鼻から吸い、口から長めに吐く。それだけでも自律神経のバランスが整いやすくなります。普段から１日１回、深呼吸の時間を作るだけでも、非常時の落ち着き方は変わるはずです。

体を動かすことを日頃から意識する


“動く”ことは、心を守る行動でもあります。なので、運動ができなくても、肩を回す、首をゆっくり傾ける、ふくらはぎを軽く伸ばすなど、体を小さく動かすことを日頃から心がけましょう。血流が促進されて体が少し温まると、緊張状態を和らげることができます。

情報収集範囲を決めておく


非常時は情報があふれます。常にニュースを追い続けることが、逆に不安を増幅させることも。なので、日頃から一定時間はスマートフォンを置く、信頼できる情報源しか見ないようにするなど、情報収集範囲を意識することも大切です。

災害時のストレスをゼロにすることはできませんが、心と体の整え方を知っていれば、自然と自分を守る選択ができるはず。物の備えと同じように、心と体のセルフケアもまた、防災のひとつの形です。日常の中で少しずつ習慣にしておくことで、未来の安心につなげていきましょう。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞　※画像は生成AIで作成しています　※本記事は防災および一般的な美容知識をもとに編集部が再構成しています

