Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡¢¥»¥ë¥Õ¥«¥Ð¡¼JAZZ¤Î½¸ÂçÀ®¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAKINA NOTE¡ÙÈ¯Çä·èÄê¡£TOWER RECORDS CAFE¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¡ØAKINA CAFE¡Ù³«ºÅ·èÄê¤â
Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤¬¡¢Ìó8Ç¯6¥«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAKINA NOTE¡Ù¤ò¥Ç¥Ó¥å¡¼44¼þÇ¯µÇ°Æü¤È¤Ê¤ë5·î1Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ËÜ¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢2024Ç¯4·î3Æü¤Î¡ÖTATTOO -JAZZ-¡×¤è¤êÆÍÇ¡»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤Î¥»¥ë¥Õ¥«¥Ð¡¼JAZZ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥óÇÛ¿®´ë²è¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ë¡£2024Ç¯¤Ï¡ÖTATTOO -JAZZ-¡×¡¢¡ÖBLONDE -JAZZ-¡×¡¢¡Ö¥¸¥×¥·¡¼¡¦¥¯¥¤¡¼¥ó -JAZZ-¡×¡¢¡ÖËÌ¥¦¥¤¥ó¥° -JAZZ-¡×¡¢¡Ö¥¹¥í¡¼¥â¡¼¥·¥ç¥ó -JAZZ-¡×¡¢¡ÖFin -JAZZ-¡×¤Î6¶Ê¡¢2025Ç¯10·î¡Á2026Ç¯1·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡Ö¾þ¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤èÎÞ¤Ï -JAZZ-¡×¡¢¡ÖDays -JAZZ-¡×¡¢¡ÖI hope so -JAZZ-¡×¡¢¡ÖI MISSED ¡ÈTHE SHOCK¡É -JAZZ-¡×¡¢¡ÖÆó¿ÍÀÅ -JAZZ-¡×¡¢¡ÖAPPETITE -JAZZ-¡×¡¢¡Ö·î²Ú -JAZZ-¡×¤Î7¶Ê¤È¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë¹ç·×13¶Ê¤òÇÛ¿®Ãæ¤À¡£
¤Þ¤¿¾åµ¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥ß¡¦¥¢¥â¡¼¥ì[Meu amor e¡Ä] -JAZZ-¡×¡Ú12 th¥·¥ó¥°¥ë¡Û¡¢¡ÖTANGO NOIR -JAZZ-¡×¡Ú20th¥·¥ó¥°¥ë¡ÛÂ¾¡¢¥ï¡¼¥Ê¡¼»þÂå¤Î¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¥»¥ë¥Õ¥«¥Ð¡¼¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2CD¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ê»°ÊýÇØBOX»ÅÍÍ¡Ë¤Î¤ß¤ÎÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ¿¹ÌÀºÚ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëAKINA NOTE¡Ê¸ÞÀþ¥Î¡¼¥È/60¥Ú¡¼¥¸/8ÃÊ¡Ë¤òÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ØAKINA NOTE¡Ù¤ÎÁá´üÍ½Ìó¼Ô¸ÂÄê¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ¿¹ÌÀºÚ20Ç¯¤Ö¤ê¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ãAKINA NAKAMORI LIVE TOUR 2026¡ä¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¼õÉÕ¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Ç¤¤ë¡Ö¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É¡×¤ÎÇÛÉÛ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£´ü´ÖÆâ¤Ç¤¢¤ë2026Ç¯3·î7Æü0»þ¡Á3·î19Æü23»þ59Ê¬¤Ë¤Æ¡¢Á´³ÛÁ°¶â¤Ç¤ÎÍ½Ìó¹ØÆþ¼Ô¤Ë¡Ö¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É¡×¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÖÁá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢³Æ¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ÎÍ½Ìó¹ØÆþ¼ÔÂÐ¾Ý¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ãæ¿¹ÌÀºÚ¥Ç¥Ó¥å¡¼44¼þÇ¯¡õ¥»¥ë¥Õ¥«¥Ð¡¼JAZZ¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAKINA NOTE¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤È¤Î½é¤Î¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¡ØAKINA CAFE¡Ù¤òÅìµþ¡¦É½»²Æ»¡¢°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¡¢Âçºå¡¢Ê¡²¬¤ÎTOWER RECORDS CAFE¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAKINA NOTE¡Ù¤ò¡Ö¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ë¤ÆÁ´³ÛÁ°¶âÍ½Ìó¼ÔÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ØAKINA CAFE¡ÙÍ½Ìó¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÀè¹ÔÃêÁª¤Ë¿½¹þ¤ß¤Ç¤¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡£
◾️¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAKINA NOTE¡Ù
2026Ç¯5·î1Æü¡Ê¶â¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
¢¨¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯´ü´ÖÃæ¤Î5/1È¯Çä¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢4/30°Ê¹ß½ç¼¡ÈÎÇä³«»Ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡ØAKINA NOTE¡Ù¡Ú2CD¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ê»°ÊýÇØBOX»ÅÍÍ¡Ë¡Û
ÉÊÈÖ¡§WPCL-13752¡Á3¡¡²Á³Ê¡§6,050±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨BOX¥µ¥¤¥º¡§¥è¥³182mm¡¡¡ß ¥¿¥Æ184.5mm
¡ã2CD¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ê»°ÊýÇØBOX»ÅÍÍ¡Ë¤Î¤ß¤ÎÉõÆþÆÃÅµ¡ä
Ãæ¿¹ÌÀºÚ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëAKINA NOTE¡Ê¸ÞÀþ¥Î¡¼¥È/60¥Ú¡¼¥¸/8ÃÊ¡Ë¢¨¥µ¥¤¥º¡§Ìó180mm¡ß180mm
Í½Ìó¡§https://warnermusicjapan.lnk.to/AKINANOTE_DX
¢§¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡ÚDISC1¡Û&¡ÚDISC2¡Û¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈ¯ÇäÆü¡Ë
¡¦¥¹¥í¡¼¥â¡¼¥·¥ç¥ó -JAZZ-¡Ú1st¥·¥ó¥°¥ë¡Û(1982Ç¯5·î1ÆüÈ¯Çä)
¡¡MV¡§https://www.youtube.com/watch?v=0Q2Tc1Bqy5U
¡¦ËÌ¥¦¥¤¥ó¥° -JAZZ-¡Ú7th¥·¥ó¥°¥ë¡Û(1984Ç¯1·î1ÆüÈ¯Çä)¡õ¡Ú11th¥·¥ó¥°¥ë¡Û(1984Ç¯12·î15ÆüÈ¯Çä)
¡¡MV¡§https://www.youtube.com/watch?v=OSmsyTLrp2Q
¡¦¾þ¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤èÎÞ¤Ï -JAZZ-¡Ú10 th¥·¥ó¥°¥ë¡Û(1984Ç¯11·î14ÆüÈ¯Çä)
¡¡MV¡§https://www.youtube.com/watch?v=F6beih-nD28
¡¦¥ß¡¦¥¢¥â¡¼¥ì[Meu amor e¡Ä] -JAZZ- ¡Ú12 th¥·¥ó¥°¥ë¡Û(1985Ç¯3·î8ÆüÈ¯Çä)¡¡¡Ú¿·Ï¿¡Û
¡¦¥¸¥×¥·¡¼¡¦¥¯¥¤¡¼¥ó -JAZZ-¡Ú17th¥·¥ó¥°¥ë¡Û(1986Ç¯5·î26ÆüÈ¯Çä)
¡¡MV¡§https://www.youtube.com/watch?v=RMeNA5a4y1w
¡¦Fin -JAZZ-¡Ú18th¥·¥ó¥°¥ë¡Û(1986Ç¯9·î25ÆüÈ¯Çä)
¡¡MV¡§https://www.youtube.com/watch?v=AJZ5Bg5C3wo
¡¦TANGO NOIR -JAZZ-¡Ú20th¥·¥ó¥°¥ë¡Û(1987Ç¯2·î4ÆüÈ¯Çä)¡¡¡Ú¿·Ï¿¡Û
¡¦BLONDE -JAZZ-¡Ú21st¥·¥ó¥°¥ë¡Û(1987Ç¯6·î3ÆüÈ¯Çä)
¡¡MV¡§https://www.youtube.com/watch?v=3UZtdoCuWqo
¡¦TATTOO -JAZZ-¡Ú24th¥·¥ó¥°¥ë¡Û(1988Ç¯5·î18ÆüÈ¯Çä)
¡¡MV¡§https://www.youtube.com/watch?v=heS9DnkcoKo
¡¦I MISSED ¡ÈTHE SHOCK¡É -JAZZ-¡Ú25th¥·¥ó¥°¥ë¡Û(1988Ç¯11·î1ÆüÈ¯Çä)
MV¡§https://www.youtube.com/watch?v=FaI87j54_rA
¡¦Æó¿ÍÀÅ -JAZZ-¡Ú29th¥·¥ó¥°¥ë¡Û(1991Ç¯3·î25ÆüÈ¯Çä)
MV¡§https://www.youtube.com/watch?v=eXgfZJJs3jQ
¡¦·î²Ú -JAZZ-¡Ú33th¥·¥ó¥°¥ë¡Û¡Ê1994Ç¯10·î5ÆüÈ¯Çä¡Ë
¡¦APPETITE -JAZZ-¡Ú37th¥·¥ó¥°¥ë¡Û¡Ê1997Ç¯2·î21ÆüÈ¯Çä¡Ë
¡¦Days -JAZZ- ¡Ú45th¥·¥ó¥°¥ë¡Û¡Ê2003Ç¯4·î30ÆüÈ¯Çä¡Ë
¡¡MV¡§https://www.youtube.com/watch?v=w1KfzZ9z2u0
¡¦I hope so -JAZZ-¡Ú37th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØI hope so¡Á¥Ð¥é¡¼¥É¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡Á¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¡Û¡Ê2003Ç¯5·î14ÆüÈ¯Çä¡Ë
MV¡§https://www.youtube.com/watch?v=nfhtK-vvids
Â¾Á´18¶Ê¼ýÏ¿Í½Äê
¢ Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡ØAKINA NOTE¡Ù¡ÚÄÌ¾ïÈ×CD¡Û
ÉÊÈÖ¡§WPCL-13754¡¡²Á³Ê¡§3,410±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Í½Ìó¡§https://warnermusicjapan.lnk.to/AKINANOTE
¢§¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡¦¥¹¥í¡¼¥â¡¼¥·¥ç¥ó -JAZZ-¡Ú1st¥·¥ó¥°¥ë¡Û(1982Ç¯5·î1ÆüÈ¯Çä)
¡¦ËÌ¥¦¥¤¥ó¥° -JAZZ-¡Ú7th¥·¥ó¥°¥ë¡Û(1984Ç¯1·î1ÆüÈ¯Çä)¡õ¡Ú11 th¥·¥ó¥°¥ë¡Û(1984Ç¯12·î15ÆüÈ¯Çä)
¡¦¾þ¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤èÎÞ¤Ï -JAZZ-¡Ú10 th¥·¥ó¥°¥ë¡Û(1984Ç¯11·î14ÆüÈ¯Çä)
¡¦¥ß¡¦¥¢¥â¡¼¥ì[Meu amor e¡Ä] -JAZZ-¡Ú12 th¥·¥ó¥°¥ë¡Û(1985Ç¯3·î8ÆüÈ¯Çä)¡¡¡Ú¿·Ï¿¡Û
¡¦¥¸¥×¥·¡¼¡¦¥¯¥¤¡¼¥ó -JAZZ-¡Ú17th¥·¥ó¥°¥ë¡Û(1986Ç¯5·î26ÆüÈ¯Çä)
¡¦Fin -JAZZ-¡Ú18th¥·¥ó¥°¥ë¡Û(1986Ç¯9·î25ÆüÈ¯Çä)
¡¦TANGO NOIR -JAZZ-¡Ú20th¥·¥ó¥°¥ë¡Û(1987Ç¯2·î4ÆüÈ¯Çä)¡¡¡Ú¿·Ï¿¡Û
¡¦BLONDE -JAZZ-¡Ú21st¥·¥ó¥°¥ë¡Û(1987Ç¯6·î3ÆüÈ¯Çä)
¡¦TATTOO -JAZZ-¡Ú24th¥·¥ó¥°¥ë¡Û(1988Ç¯5·î18ÆüÈ¯Çä)
¡¦I MISSED ¡ÈTHE SHOCK¡É -JAZZ-¡Ú25th¥·¥ó¥°¥ë¡Û(1988Ç¯11·î1ÆüÈ¯Çä)
¡¦Æó¿ÍÀÅ -JAZZ-¡Ú29th¥·¥ó¥°¥ë¡Û(1991Ç¯3·î25ÆüÈ¯Çä)
Â¾Á´14¶Ê¼ýÏ¿Í½Äê
¢§ÀèÃå¹ØÆþÆÃÅµ
amazon.co.jpÆÃÅµ¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±
¢¨ÆÃÅµ¥Ê¥·¤Î¥«¡¼¥È¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹ÆÃÅµ¡§Ãæ¿¹ÌÀºÚ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¯¥ê¥¢¥Ý¡¼¥Á
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°ÆÃÅµ¡§Ãæ¿¹ÌÀºÚ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¢¥¯¥ê¥ë¥«¥é¥Ó¥Ê
¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¡§Ãæ¿¹ÌÀºÚ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼(B8¥µ¥¤¥º)
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Þ¤à/°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯
±þ±çÅ¹ÆÃÅµ¡§¥¸¥ã¥±¼Ì¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼2Ëç¥»¥Ã¥È(¡Ö2CD¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×&¡ÖÄÌ¾ïÈ×¡×)
¢¨ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ï¸åÆüÈ¯É½
◾️TOWER RECORDS CAFE¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¡ØAKINA CAFE¡Ù
¡ TOWER RECORDS CAFE É½»²Æ»Å¹¡§2026Ç¯4·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á5·î17Æü¡ÊÆü¡Ë
¢ TOWER RECORDS CAFE Ì¾¸Å²°±É¥¹¥«¥¤¥ëÅ¹¡§2026Ç¯6·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á7·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë
£ TOWER RECORDS CAFE ÇßÅÄNUÃã²°Ä®Å¹¡§2026Ç¯6·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á7·î13Æü¡Ê·î¡Ë
¤ TOWER RECORDS CAFE Ê¡²¬Å¹¡§2026Ç¯6·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á7·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¾ÜºÙ¡§https://tower.jp/article/news/2026/03/07/c101
◾️¡ãAKINA NAKAMORI LIVE TOUR 2026¡ä
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://event.1242.com/events/nakamoriakinalivetour2026
¡Ú°¦ÃÎ¸ø±é¡ÊÌ¾¸Å²°¡Ë¡Û
7·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¡¡³«¾ì18»þ¡¢³«±é19»þ¡¡NiterraÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»ÔÌ±²ñ´Û ¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Û¡¼¥ë
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§¥µ¥ó¥Ç¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡¡ÅÅÏÃ052-320-9100(12:00-18:00)
http://www.sundayfolk.com/
¡ÚÂçºå¸ø±é¡Û
7·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¡¡³«¾ì18»þ¡¢³«±é19»þ¡¡¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë
7·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¡³«¾ì18»þ¡¢³«±é19»þ¡¡¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§¥¥ç¡¼¥É¡¼¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¡ÅÅÏÃ0570-200-888¡¡¡Ê12:00¡Á17:00¡¿⼟⽇½ËµÙ¶È¡Ë
¡ÚÅìµþ¸ø±é¡Û
7·î13Æü¡Ê·î¡Ë¡¡³«¾ì18»þ¡¢¡¡³«±é19»þ¡¡Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¥Û¡¼¥ë£Á
7·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¡³«¾ì18»þ¡¢¡¡³«±é19»þ¡¡Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¥Û¡¼¥ë£Á¡¡
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§¥Ç¥£¥¹¥¯¥¬¥ì¡¼¥¸¡¡https://info.diskgarage.com
¡ýÎÁ¶â¡§SSÀÊ33,000±ß¡¡SÀÊ16,500±ß¡¡AÀÊ9,900±ß¡¡¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨SSÀÊ¤Ï¡¢Á°Êý10Îó³ÎÌó¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Á¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤
¡ý¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯ÇäÆü¡§ 4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë17:00¤«¤é¥í¡¼¥½¥ó¡¦¥×¥ì¥ê¥¯¥¨¥¹¥ÈÀè¹ÔÃêÁªÍ½Ìó¼õÉÕ¡£
¼çºÅ¡§¡ÖAKINA NAKAMORI LIVE TOUR 2026¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
´ë²èÀ©ºî¡§HZ VILLAGE¡¿¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡¿NHK¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¡¿inLYNK
¸å±ç¡§¥ï¡¼¥Ê¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
±¿±Ä¶¨ÎÏ¡§DISK GARAGE¡¡¡ÊÅìµþ¡Ë¡¿¥¥ç¡¼¥É¡¼Âçºå¡ÊÂçºå¡Ë¡¿¥µ¥ó¥Ç¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê°¦ÃÎ¡Ë
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡Ãæ¿¹ÌÀºÚ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡Ãæ¿¹ÌÀºÚ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡Ãæ¿¹ÌÀºÚ ¥ì¡¼¥Ù¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡Ãæ¿¹ÌÀºÚ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È