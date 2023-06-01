『葬送のフリーレン』フェルンの新ビジュアル解禁！ゲナウとメトーデの描き下ろし色紙はアベツカサ描く
『葬送のフリーレン』第2期のBlu-ray&DVDが、4月15日の第1巻を皮切りに全3巻でリリースされる。今回、5月20日発売となる第2巻の描き下ろしジャケット、そして第2巻封入特典のアベツカサ先生描き下ろし色紙、それぞれのビジュアルが解禁となった。
【画像】ゲナウとメトーデの2ショット！『葬送のフリーレン』色紙イラスト
第2巻のジャケットビジュアルは、本作のキャラクターデザインを担当する高瀬丸氏による、描き下ろしのフェルン。旅の滞在先でフリーレン、シュタルクと食べるパンを持ちながら歩く、穏やかな姿が描かれている。4月15日に発売となる第1巻のジャケットは、フリーレンが寝そべってたくさんの本を読みながら夜を過ごす様子が描かれており、師匠と弟子、それぞれの“旅の中での日常”を切り取っているのが印象的に。
さらに、この第2巻に封入される初回生産限定特典、原作漫画の作画を担当するアベツカサ先生による描き下ろしミニ色紙のビジュアルも解禁。第2巻に収録される本編、現在テレビ放送でまさに戦いが展開中で第34話「討伐要請」からスタートする【神技のレヴォルテ編】の注目キャラ、一級魔法使いのゲナウとメトーデが描かれている。アベツカサ先生らしい、繊細で美しいビジュアルに仕上がっている。
『葬送のフリーレン』第2期Blu-ray＆DVD第2巻には、その他にも特典が満載。今回解禁されたジャケットビジュアルを使用した三方背ケース、アベツカサ先生描き下ろしミニ色紙をはじめ、初回生産限定特典としてアニメ公式デフォルメキャラを手掛けるイラストレーターのめばち氏描き下ろしステッカー、特別対談などを掲載した24Pブックレット、イラスト&原画ポストカード5枚セットなどを封入し、ミニアニメ「●●の魔法」など映像特典も収録。
『葬送のフリーレン』第2期Blu-ray&DVDシリーズは全3巻リリースとなり、第1巻は4月15日(水)、第2巻は5月20日(水)、第3巻は6月17日(水)にそれぞれ発売。全3巻を購入すると、連動購入メーカー特典として、全54枚すべて違う場面写真を使用した箔押しトランプをプレゼントされる。
