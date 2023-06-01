【METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ エグザベ専用ギャン（ハクジ装備）】 2026年7月発送予定 価格：28,600円 プレミアムバンダイ販売商品

「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」のエグザベ・オリベの搭乗機である「エグザベ専用ギャン（ハクジ装備）」が「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞」で発売が決定。そのサンプルがTAMASHII NATIONS STORE TOKYOに展示中だ。

「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ エグザベ専用ギャン（ハクジ装備）」。7月発送予定。価格は28,600円。プレミアムバンダイ販売商品

エグザベが駆るMSギャンは、「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」後半、イオマグヌッソ竣工記念式典を強襲したキシリア配下のMS部隊の筆頭として、ニャアンのジフレドとともにギレン派の部隊を急襲。シャリア・ブルのキケロガとの激しい戦いを繰り広げた。

エグザベが駆る白い機体のギャンをダイキャスト内蔵のアクションフィギュアとして立体化

「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ エグザベ専用ギャン（ハクジ装備）」はエグザベの白いギャンを「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞」のフォーマットでアクションフィギュア化。騎士を思わせるシルエットと、白にゴールドのラインが入るカラーリングを再現。その立ち姿にはどことなく優雅さも感じられる。

白を基調とした機体にゴールドのラインが輝く

一年戦争のギャン以上に騎士の鎧的な印象が強くなった

圧巻なのは、この機体を象徴する複合兵器「ハクジ」だ。3基ののレールガンと6基の推進装置で構成されたランスのような武器は、本体の約155mmに対して約230mmという大きさを誇る。ギャン本体ももちろんこれを構えることを考慮した設計が施されていて、付属の台座と支柱を使えば安定したディスプレイが可能となる。

全長約230mmにも及ぶハクジ。保持用の支柱が付属する

もう一つの特徴的な武装「ギャン・シールド」はハイド・ボンブを撃ち出すランチャー部6カ所が全て可動する。また専用のビーム・サーベルや、キケロガから射出された脱出ポッドを掴む右手首のパーツも付属し、様々なシーンを再現できる仕様だ。

ギャン・シールドにはランチャー展開のギミックを搭載

台座はロゴとイラスト入りのものが付属する予定だ

ほかの機体やキャラクターとともに走る様子も展示されていた

商品は2026年3月29日23時まで、プレミアムバンダイの魂ウェブ商店で予約を受付中。同じ「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞」のジフレドやジークアクス、「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ キケロガ」などとともに、クライマックスシーンの再現を楽しんでみたい。

