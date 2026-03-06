テレビ東京は６日、サッカー元日本代表ＭＦ前園真聖氏がテレビ番組収録中に負傷し、「右膝外側半月板損傷」の診断を受け、手術を受けたと公式サイトで発表した。

同局によれば、２月２８日に同局「旅バラ・バス ＶＳ 鉄道乗り継ぎ対決旅」のロケで起こった。番組内の『ミッション』と称されるゲームにおいて、出演者サイドが危険性などを指摘し、内容の変更を求めていた状況で発生した。こうした状況下で番組制作サイドの意向をくみ取った前園氏が、ゲーム内容を確認した際に不安定な斜面で転倒し、右足を負傷。精密検査の結果、「右膝外側半月板損傷」と診断された。通常歩行は約１か月半の見込みだという。前園氏は６日に手術を受けた。

同局は「前園さんにこのようなケガを負わせてしまったことを重く受け止めております。前園さんの一日も早いご回復をお祈りするとともに、前園さんをはじめ関係者の皆様に、多大なるご迷惑とご心配をおかけしますことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪。「今後は撮影前の現場における安全確認をさらに強化するなど、再発防止に最大限努め、番組制作を進めてまいります」としている。

前園氏は所属するサニーサイドアップを通じコメントを発表。「この度はご心配をおかけして申し訳ありません。無事に手術も終え、今後はリハビリに励んで行くことになります。少しでも早く皆様の前に戻って来れるようにリハビリを頑張って参ります。今年はＷ杯も始まります。私も日本代表を解説者として皆さんと一緒に応援していきたいと思います」と記した。