俳優の中村倫也が６日放送のＴＢＳ系「Ａ−Ｓｔｕｄｉｏ＋」に出演。２３年に結婚した日本テレビ・水卜麻美アナウンサーとの結婚生活を赤裸々にトークした。

鶴瓶が「あなたの奥さん、どこであんなん見つけたん？あんなええ人」とプライベートにツッコむと、中村はけむに巻くように「ハハハハ」と大笑い。鶴瓶が「イヤ、『ハハハハ』やあらへん。逃がさへんで！！あの人、すごい人やで」と猛プレッシャーとかけると、せきを切ったように中村は愛妻について語り始めた。「まだバレてないすごさがいっぱいあります。一番すごいのは、お皿から食べ物がなくなってくると、さみしそうな顔するんです。本当に食べ物が好きなんだなって」と夫として、妻の素顔を紹介した。

「基本、僕が家にいるときは、僕が作ります」と料理は中村の担当であることも告白。「胃袋をつかんだ形ですね」とノロケをさく裂させると、鶴瓶は「逆や！！」と全力でツッコミを入れた。

マスコミにキャッチされることがなかった極秘交際期間についても、「相手側が徹底してましたね、すごく。命狙われてんのかくらい振り向いてました。僕は何も気にせずプラッと歩いちゃうんですけど」と回想。「ここ（ＴＢＳ）に出てほしいくらい面白いですよ。垣根越えまくりで。（夫婦生活は）楽しいですね。僕がずっとふざけてます。ホントににこやかな家ですね」と幸せそうな笑顔を浮かべていた。