【Amazon：TURTLE BEACH フライトコントローラー セール】 セール期間：3月7日0時～3月20日23時59分

「TURTLE BEACH VelocityOne Rudder」

Amazonにて、TURTLE BEACHのフライトコントローラーの対象製品がセール価格で販売されている。セール期間は3月20日23時59分まで。

期間中は、ラダーペダル「VelocityOne Rudder」やフライトスティック「VelocityOne Flightstick」、HOTAS（ハンズ・オン・スロットル・アンド・スティック）シミュレーションシステム「VelocityOne Flightdeck」などがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

TURTLE BEACH VelocityOne Rudder

単軸の RTC (Return-to-Center) 軸により、スムーズな前進と後退を実現し、正確な方向制御が可能。また、2組の交換可能なスプリングで調整することもできる。スプリング式のブレーキペダルは、片方ずつ踏むことで正確な走行のブレーキコントロールや、タイトなカーブでのステアリングアシストを実現する。

TURTLE BEACH VelocityOne Flightstick

高解像度の非接触型センサーにより、メインスティック操作の正確なレスポンスと長寿命化を実現しており、ナノトリムホイールによって姿勢の微調整ができる。スロットルレバーで主エンジン出力を、フラップレバーで副操縦面を素早く調整可能。さらに、スロットルトップを交換することで、戦闘機や旅客機の操縦にカスタマイズすることもできる。

8方向デジタル POVハット、連射トリガー、スティックマウントボタンなど、プログラム可能な27種類のボタンを搭載しており、最も重要なフライト機能用のコントロールが揃っている。