中森明菜が、セルフカバーJAZZバージョンの集大成として、フルアルバム『AKINA NOTE』をデビュー44周年記念日の5月1日にリリースする。

中森によるフルアルバムは、2017年11月8日発売のオリジナルアルバム『明菜』＆カバーアルバム『Cage』のリリース以来、約8年6カ月ぶりとなる。今作には、「ミ・アモーレ[Meu amor e...] -JAZZ-」、「TANGO NOIR -JAZZ-」といったワーナー時代のシングル曲を新録した5曲のほか、全18曲が収録予定だ。

また、2CDデラックスエディション（三方背BOX仕様）のみの特典として、中森明菜オリジナルAKINA NOTE（五線ノート／60ページ／8段）を封入。早期予約者限定購入特典としては、ライブツアー『AKINA NAKAMORI LIVE TOUR 2026』のチケット先行受付（抽選）にエントリーできるシリアルコードの配布が決定した。

さらに、中森のデビュー44周年と今作のリリースを記念して、初のコラボカフェ『AKINA CAFE』を東京 表参道、名古屋、大阪、福岡のTOWER RECORDS CAFEにて開催。本作をタワーレコードオンラインにて全額前金予約すると、コラボカフェ予約チケットの先行抽選に申込みできるシリアルコードが配布される。

（文＝リアルサウンド編集部）