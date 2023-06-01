中森明菜セルフカバージャズの集大成『AKINA NOTE』発売決定！約8年6ヵ月ぶりのフルアルバム

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

中森明菜が、セルフカバージャズの集大成アルバム『AKINA NOTE』をデビュー44周年記念日の5月1日にリリースすることが決定した。

■TOWER RECORDS CAFEコラボカフェ『AKINA CAFE』も開催決定

2024年4月3日の「TATTOO -JAZZ-」より突如始まった、中森明菜のセルフカバージャズバージョン配信企画。2024年は「TATTOO -JAZZ-」「BLONDE -JAZZ-」「ジプシー・クイーン -JAZZ-」「北ウイング -JAZZ-」「スローモーション -JAZZ-」「Fin -JAZZ-」の6曲、2025年10月～2026年1月にかけて「飾りじゃないのよ涙は -JAZZ-」「Days -JAZZ-」「I hope so -JAZZ-」「I MISSED “THE SHOCK” -JAZZ-」「二人静 -JAZZ-」「APPETITE -JAZZ-」「月華 -JAZZ-」の7曲と、現在までに合計13曲を配信中。2024年、2025年のファンクラブ限定イベント「ALDEA Bar at Tokyo」で披露され、公式YouTubeで公開されている各MVは、「TATTOO -JAZZ-」（約850万回）を筆頭に、YouTube総再生回数約3,280万回を記録中だ。

そして今回、新録5曲（予定）を加え、初の集大成フルアルバム化が実現。中森明菜のフルアルバムとしては、2017年11月8日発売のオリジナルアルバム『明菜』＆カバーアルバム『Cage』のリリース以来、約8年6ヵ月ぶりとなる。

あらたに追加される注目の新録曲は、「ミ・アモーレ[Meu amor e…] -JAZZ-」（12thシングル）、「TANGO NOIR -JAZZ-」（20thシングル）他、ワーナー時代シングル曲をセルフカバー収録予定。2CDデラックスエディション（三方背BOX仕様）のみの特典として、中森明菜オリジナルAKINA NOTE（五線ノート/60ページ/8段）が封入される。

また、『AKINA NOTE』の早期予約者限定購入特典として、中森明菜20年ぶりのライブツアー『AKINA NAKAMORI LIVE TOUR 2026』（全5公演）のチケット先行受付（抽選）にエントリーできる「シリアルコード」の配布が決定。

3月7日0時～3月19日23時59分の期間内に、全額前金での予約購入者に「シリアルコード」を配布。ファンクラブ先行抽選受付を終え、今回が初の一般先行受付となるので大争奪戦は間違いなし。「早期予約特典」に加えて、各ショップでの予約購入者対象のオリジナル特典もあるので要チェックだ。

さらに、中森明菜デビュー44周年＆セルフカバージャズアルバム『AKINA NOTE』リリースを記念して、中森明菜との初のコラボカフェ『AKINA CAFE』を表参道（東京）・名古屋・大阪・福岡のTOWER RECORDS CAFEにて開催決定。アルバム『AKINA NOTE』を「タワーレコードオンライン」にて全額前金予約者対象に、『AKINA CAFE』予約チケットの先行抽選に申込みできるシリアルコードを配布。中森明菜のデビュー44周年を盛大に祝おう。

■リリース情報

2026.05.01 ON SALE

ALBUM『AKINA NOTE』

