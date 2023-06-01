日経225先物：7日0時＝1870円安、5万3860円
7日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比1870円安の5万3860円と急落。日経平均株価の現物終値5万5620.84円に対しては1760.84円安。出来高は1万6871枚となっている。
TOPIX先物期近は3605ポイントと前日比112.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は111.93ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53860 -1870 16871
日経225mini 53865 -1865 258501
TOPIX先物 3605 -112.5 18613
JPX日経400先物 32640 -1355 1295
グロース指数先物 741 -22 1929
東証REIT指数先物 売買不成立
