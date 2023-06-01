　7日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比1870円安の5万3860円と急落。日経平均株価の現物終値5万5620.84円に対しては1760.84円安。出来高は1万6871枚となっている。

　TOPIX先物期近は3605ポイントと前日比112.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は111.93ポイント安で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53860　　　　 -1870　　　 16871
日経225mini 　　　　　　 53865　　　　 -1865　　　258501
TOPIX先物 　　　　　　　　3605　　　　-112.5　　　 18613
JPX日経400先物　　　　　 32640　　　　 -1355　　　　1295
グロース指数先物　　　　　 741　　　　　 -22　　　　1929
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース