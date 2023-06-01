【3月7日更新】もうすぐ終了のセール情報まとめ！ 「アサクリ シャドウズ」半額、「ファイナルファンタジー X/X-2」60%オフなど「Ubisoft パブリッシャーセール」は3月13日2時まで
3月に入り、各所でスプリングセールが始まる予感があるなか、すでにお得な価格で販売されているソフトも数多くある。今回はセール終了が間近に迫っているゲームの情報をまとめて紹介したい。
ニンテンドーeショップでは、「超探偵事件簿 レインコード デジタルデラックスエディション」や「ペルソナ4 ザ・ゴールデン」などがセール実施中。PlayStation Storeでは「FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster」や「天穂のサクナヒメ」が値下げされている。
またSteamでは「Ubisoft パブリッシャーセール 2026」に「アサシン クリード シャドウズ スタンダードエディション」がラインナップされているほか、日替わりスペシャルで「We Were Here Forever」がセール対象となっている。
ニンテンドーeショップ
セールタイトル更新
※期間はタイトルごとに異なる
【注目タイトル】
・「超探偵事件簿 レインコード デジタルデラックスエディション」
9,980円→3,960円（60%オフ）
3月11日23時59分まで
「ダンガンロンパ」シリーズの制作陣が手掛ける完全新作のダークファンタジー推理アクション。ゲーム本編に加えて、デジタルアートブック・デジタルサウンドトラック・シーズンパスがついた豪華版となっている。
・「ペルソナ4 ザ・ゴールデン」
1,980円→1,188円（40%オフ）
3月10日23時59分まで
TVアニメ化もされたアトラスのRPG。田舎町で起こった連続殺人事件や、時を同じくして流れる奇妙な噂、町を覆う原因不明の霧をめぐって主人公と仲間たちが冒険を繰り広げていく。
PlayStation Store（PS5/PS4）
「SALE MANIA」
期間：3月11日23時59分まで
【注目タイトル】
・「FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster」
6,688円→2,675円（60%オフ）
スクウェア・エニックスのRPG「ファイナルファンタジーX」と続編「FINAL FANTASY X-2」のHDリマスター版。高速モードやエンカウントなしなど、新たなゲームブースト機能が追加されている。またPS4版ではモンスターや一部NPCのテクスチャをさらに高精細化しており、グラフィックのクオリティがさらにアップしている。
「2,000円以下セール」
期間：3月11日23時59分まで
【注目タイトル】
・「天穂のサクナヒメ」
3,278円→1,639円（50%オフ）
島を支配する鬼と闘うコンボアクションと、日本古来の米づくりを再現したシミュレーション要素が融合した和風アクションRPG。田植、育成、刈り取りなど、日本伝統の米づくりをゲーム史上類を見ない深さで体験できる。
Steam
「Ubisoft パブリッシャーセール 2026」
期間：3月13日2時まで
【注目タイトル】
・「アサシン クリード シャドウズ スタンダードエディション」
9,790円→4,895円（50%オフ）
戦国時代の日本を舞台にした壮大なアクションアドベンチャー。忍のアサシン・奈緒江、一騎当千の兵の弥助を操り、戦国の美しいオープンワールドを駆け巡っていく。
「日替わりスペシャル」
※期間はタイトルごとに異なる
【注目タイトル】
・「We Were Here Forever」
2,000円→800円（60%オフ）
3月12日まで
2人協力プレイを基本としたパズルアドベンチャー。トランシーバーで連携し、お互いの目となり耳となりながら情報を交換し合うことが重要となる。キャッスルロックのおどろおどろしい世界で、スリリングな冒険が待ち受けている。
