5日に結婚を発表した「ももいろクローバーZ」の佐々木彩夏（29）が6日深夜放送のニッポン放送「佐々木彩夏のオールナイトニッポンX」（深夜0・00）に生出演。改めて結婚したことを伝えるとともに、心境を語った。

冒頭、佐々木は「昨日発表させていただきましたが、この度、結婚することになりました」と改めて結婚したことを報告した。

結婚発表に「突然の発表になって、みなさんにびっくりさせちゃったかな」と心配しながらも、ファンからの温かい声に「本当にうれしかったです。ありがとうございます」感謝した。

ファンクラブやSNSなどで発表したが「直接自分の言葉でみんなにお伝えしたいなと思い、この番組の冒頭に時間を作っていただきました」と、自身の声で直接伝えたかった思いを明かした。

また発表前は「凄く緊張した」というが「祝福してくださる、モノノフのみんながいてくれることだったり、これからも変わらず活動を続けていける環境が当たり前じゃないなと改めて感じました」と語り「本当にみんなのおかげ」と再度感謝の言葉を口にした。

そして「ももクロの活動の方も、もちろん、これまで以上に皆さんに楽しいと思ってもらえるようなパフォーマンスだったり、作品を作っていけるように、みんなと楽しい時間を、もっともっと共有していけるように、頑張っていきたいと思います」と意気込んだ。

前日5日、自身のインスタグラムで「私事ではありますが、この度結婚することになりました」と、一般男性と結婚したことを報告。また、発表後、ストーリーズにファンからの温かい声に感謝するとともに、同放送で「直接、気持ちを伝えられたらと思ってます!ぜひ聞いてください」と呼び掛けていた。

佐々木は1996年生まれ、神奈川県出身。2008年にももクロに加入。メンバーカラーはピンクで、愛称は「あーりん」。型破りなグループの中で、王道アイドルを貫いてきた。高いプロ意識とセルフプロデュース力で「佐々木プロ」と呼ばれている。アイドルグループ「LumiUnion」で総合プロデューサーを務めるなど、プロデューサーとしての一面も持つ。