持続可能なコメの生産にむけた適正な価格づくりを巡り、生産者や卸売業者などによる団体が、生産から販売までにかかるコストは精米5キロあたり2811円だとする試算を公表しました。

農産物などの買い手に対して、価格の見直しの申し出に誠実に対応することなどを求める法律「食料システム法」が成立するなど、農水省は「適正な価格づくり」に乗り出しています。

これを受けて、コメの生産から販売までにかかるコストの指標を関係団体が作成、公表することになっています。

生産者や卸売業者などによる「米穀機構」は6日、この指標について、精米5キロあたり2811円だとする試算を公表しました。

あくまでも生産、集荷、卸売、小売りそれぞれの段階でかかるコストを積み上げたもので、利益は含んでいないということです。

試算の公表を受けて鈴木農水相は、「生産者の再生産・再投資が可能で、かつ、消費者にも理解が得られるような価格水準のもとで、コメが持続的に供給されていくことを期待している」とコメントしています。

このコスト指標は、食料システム法が施行される4月以降に最終的に決定される予定です。