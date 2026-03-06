ミラノ・コルティナ冬季五輪のノルディックスキー・ジャンプでメダル3つを獲得した二階堂蓮（24＝日本ビール）が6日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。足止めされていたアラブ首長国連邦（UAE）のドバイから脱出し、トルコ・イスタンブールに到着したことを報告した。

飲み物を手に自撮りした写真を投稿した二階堂。トルコのイスタンブール空港に到着したことを報告した。

二階堂は2月28日のW杯第21戦バートミッテルンドルフ大会（オーストリア）で五輪後初戦を迎える予定だったが、日本出国時に航空機トラブルなどで間に合わなくなった。その後、米国とイスラエルのイラン攻撃の影響で、経由地のドバイで空港が封鎖され、足止めを食らった。ドバイ滞在中はホテルにいる様子などをSNSで発信していた。

この日は、ジムで体を動かす写真を投稿。その後、ドバイ空港でのコーヒーの写真をアップ。「Finally」とつづり、笑顔の絵文字を添えた。さらに機内の座席の写真を投稿し、「Good bye Dubai」とコメントしていた。