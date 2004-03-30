TBS系ドラマ『DREAM STAGE』出演・NAZE、5月に世界デビュー決定 ヒントがちりばめられたティザー動画も公開
TBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』に出演し、注目を集めている7人組グローバルボーイズグループ・NAZE（ネイズ／カイセイ、ユンギ、アト、ターン、ユウヤ、キムゴン、ドヒョク）が、5月に世界デビューすることが7日、発表された。
【ソロカット】個性際立つ素顔！NAZEメンバー
NAZEは、多くのオーディション番組で数々のK-POPグループを手掛けてきた、韓国最大級の総合エンターテイメント企業・CJ ENMの日本法人であるCJ ENM Japanと、アーティストマネジメントにおいて数々の実績を持つ韓国の芸能事務所・C9エンターテインメントが、3年の準備期間をかけてアジア各国からメンバーを選抜し結成した7人組グローバルボーイズグループ。韓国出身のユンギ、アト、キムゴン、ドヒョク、タイ出身のターン、そして日本出身のカイセイとユウヤの7人で構成されており、それぞれ異なるバックグラウンドと個性を持つメンバーが集結している。
正式なアーティストとしてのデビューを前に、TBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』に物語のカギを握る役柄として出演。実際のデビューを控えたチームの歩みと重なる、“夢と成長”のストーリーを描いて視聴者を魅了、話題となっている。
さらに、ドラマと連動した形で、楽曲配信やライブ・イベントなど多彩な活動やコンテンツも展開。主題歌およびドラマ劇中歌として5曲に参加したほか、東京・大阪・福岡で開催されたショーケースツアーを成功裏に終えた。また、デビュー前の新人としては異例となる大型音楽番組への出演も果たし、注目を集めている。
そして、3月6日に放送された『DREAM STAGE』第8話では「NAZE 5月 世界デビュー決定！」というテロップとともに、今年5月のデビューが正式発表された。その後、NAZE公式SNSアカウントを通じてデビューを予感させるティザー動画も公開され、ファンの注目を集めている。動画にはピンクの靴下をはじめ、デビューに関するヒントが散りばめられており、ファンの間ではその意味をめぐってさまざまな考察が広がっている。デビューに向けたさらなる情報解禁への期待が高まる。
所属事務所C9エンターテインメントは「NAZEが5月のデビューを決定し、準備に拍車をかけている。全方位プロモーションを通じて築き上げた成長ストーリーを基に、完成度の高い成果を披露する予定」とコメント。「NAZEの本格的な活動に多くの期待と関心をお願いする」としている。
【メンバープロフィール】
■カイセイ
生年月日：2004.3.30
出身地：日本・大阪府
■ユンギ
生年月日：2005.5.5
出身地：韓国・ソウル
■アト
生年月日：2005.8.22
出身地：韓国・鶏龍
■ターン
生年月日：2005.12.2
出身地：タイ・ノンタブリー
■ユウヤ
生年月日：2006.8.30
出身地：日本・北海道
■キムゴン
生年月日：2007.2.6
出身地：韓国・釜山
■ドヒョク
生年月日：2008.1.22
出身地：韓国・楊平
