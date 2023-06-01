電撃婚の佐々木彩夏、生ラジオで肉声 自らの言葉で思いを伝える「本当にありがとうございます」
アイドルグループ・ももいろクローバーZのメンバーで“あーりん”の愛称で親しまれる佐々木彩夏（29）が、6日深夜放送のニッポン放送『佐々木彩夏のオールナイトニッポンX』（深0：00）に生出演。5日、グループ公式サイトを通じて結婚を電撃発表して以降、初の肉声となった。
【写真】かわいい…純白花嫁姿を披露した佐々木彩夏
冒頭で「週替りのパーソナリティーがお送りする『オールナイトニッポンX』ですが、今夜は私、佐々木彩夏が担当します」と元気にあいさつ。「きのう発表させていただきましたが、この度結婚することになりました」と伝えた。
続けて「みんなからの温かいメッセージ、うれしかったです」と感謝。「直接、自分の言葉でお伝えしたいなと思い、この番組の冒頭に時間を作っていただきました。これからも変わらず活動を続けていけるこの環境が、当たり前じゃないなと思いました。本当にありがとうございます」と呼びかけた。
タイトルコール後のトークでも「きょうは、記者のみなさんも来ていただいちゃっていて…。こんな遅い時間にありがとうございます。いつもよりたくさんの大人が見ているというのも、すごく緊張するんですが」と率直な思いも吐露。
その上で発表する瞬間も、本当に緊張して。最初にファンクラブで発表してから、ずっと『あーりん』でエゴサしてたの（笑）。でもみんなが出来すぎていて、いい人たちすぎていて、ファンクラブで発表したから、まだ公にしたらいけないのかなとかで、みんなを悩ませちゃったよね。ごめんね。でも、私は全然気づいてないのかもって思ったり（笑）。その後、発表させていただいて、みんなからのコメントとかが来て、本当にうれしくて」とかみしめるように話していた。
佐々木は公式サイトを通じて「いつも温かい応援本当にありがとうございます」の書き出しで「私事ではありますが、この度結婚することになりました。こうして人生の節目を迎えられるのも、これまで支えてくださったみなさんのおかげです」と報告。
続けて「これからも感謝の気持ちを忘れずに今まで以上に頑張ってまいりますので、引き続き応援していただけたら嬉しいです」と呼びかけ「今後とも、どうぞよろしくお願いいたします」と結んでいた。
