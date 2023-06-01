5日に結婚を発表したももいろクローバーZの佐々木彩夏（29）が6日深夜、ニッポン放送「佐々木彩夏のオールナイトニッポンX」に生出演。ファンに向け感謝を語った。

冒頭で「昨日発表させていただきましたが、このたび結婚することになりました」と報告。「突然の発表になっちゃって皆さんをびっくりさせちゃったけど、そんな中でも皆さんからの温かいメッセージ本当にうれしかったです」と、多くの祝福のメッセージに感謝した。

続けて「発表するのは緊張したけど、祝福してくれるモノノフ（ファンの総称）のみんながいてくれることや、これからも変わらずに活動を続けていける環境は当たり前じゃないと感じました。本当にみんなのおかげだと思っています。ありがとうございます」と感謝の言葉を連ねた。

佐々木は5日、一般男性との結婚を電撃発表。公式サイトなどで報告し、「こうして人生の節目を迎えられるのも、これまで支えてくださったみなさんのおかげです」と感謝をつづっていた。

グループでは22年に高城れに（32＝後に離婚公表）が、24年1月には百田夏菜子（31）が堂本剛と結婚を発表し、佐々木で3人目。関係者によると、妊娠はしておらず、今後も活動を継続するという。

今後の活動についても触れ、「ももクロの活動の方ももちろん、これまで以上に皆さんに楽しいと思ってもらえるようなパフォーマンスや作品を作っていけるように、みんなと楽しい時間をもっともっと共有していけるように頑張っていきます」と活動の継続を自らの口で明言。「みんなに気持ちを伝えるのはライブが一番だと思っています。引き続き頑張っていきたいと思っていますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします」と語った。