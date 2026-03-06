ボルシアMG指揮官が首位バイエルン撃破へ意気込み、高井幸大は前節に続き欠場の可能性「トラブルを抱えている」

ボルシアMG指揮官が首位バイエルン撃破へ意気込み、高井幸大は前節に続き欠場の可能性「トラブルを抱えている」