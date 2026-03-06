◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本13ー0台湾（2026年3月6日 東京D）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は6日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う野球の日本代表「侍ジャパン」は台湾に13−0で大勝し、7回コールド勝利を収めた。猛打賞4打点の活躍を見せた源田壮亮内野手（33＝西武）は試合後、ベンチでのナインとの会話を明かした。

今大会は、米動画配信大手「Netflix」（ネットフリックス）が全47試合を日本国内で独占生配信される。試合後、インタビューに呼ばれた源田は、ネットフリックスWBCアンバサダー・渡辺謙、同スペシャルサポーターの「嵐」二宮和也、原辰徳氏、中田翔氏とともに画面に登場した。

2回の大谷翔平（ドジャース）の満塁弾について話題を振られると、「いや、みんなで言ってたんですけど、打った後に“大谷翔平が大谷翔平してたね”と。そんな会話してました」と明かし、“共演者”らの笑いを誘った。

ネット上では源田の発言に多くの反響があり、「すごい納得！！」「まさに！って感じ」「笑った」「名言出ました」「源田選手の言葉が全て」などの声が上がっていた。