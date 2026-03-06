ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 福岡市博多区の建物火災で消防隊出動 須崎町7番付近（3月6日午後10… 福岡市博多区の建物火災で消防隊出動 須崎町7番付近（3月6日午後10時22分ごろ） 福岡市博多区の建物火災で消防隊出動 須崎町7番付近（3月6日午後10時22分ごろ） 2026年3月6日 23時5分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 福岡都市圏消防情報によると、6日午後10時22分ごろ、福岡市博多区須崎町7番付近に建物火災のため、消防隊が出動した。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 今では簡単に手に入る消防情報 「警戒出動」って何だ？ 熊本北合志署管内で警察官らかたる偽電話詐欺 「免許証を偽造されている」 偽の警察手帳示され「潔白の証明にはお金をきれいにする必要がある」と送金させる 福岡市城南区で福岡県警名乗り「あなたが資金洗浄事件の容疑者」 住民の持つ携帯に不審電話 「静岡県であなたの名義のカード」とも 関連情報（BiZ PAGE＋） 明治大学, マンション, 鎌倉, 老後, 金属加工, フローリング, デイサービス, ダイス, 神奈川, 射出成形機