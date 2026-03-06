トラックが信号機に衝突です。

こちらは6日朝早く、大分県大分市で起きた事故の瞬間をとらえた防犯カメラの映像です。

防犯カメラの映像

この事故でトラックの男性運転手1人が軽いけがをしましたが、巻き込まれた歩行者や車はありませんでした。

大分市明野北に設置された防犯カメラの映像です。6日午前5時すぎ、走行中のトラックがスピードを落とすことなく信号機に衝突。

衝撃で車体が揺れ、部品のようなものが飛んでいく様子も映っていました。

警察によりますと、事故を起こしたのは県道21号の下り坂を走行していた4トントラックです。運転手の60代の男性が顔から出血する軽いけがをして、病院に搬送されましたが、命に別条はないということです。

◆TOS梅田雄一郎アナウンサー

「こちらが事故のあった現場です。トラックがぶつかった信号機は根元の部分が完全に折れ曲がっている」

事故があった大分市の現場

この事故により、信号機が壊れたため、現場では一時、警察官による交通整理が行われましたが、昼前に復旧しています。

事故当時は道路の交通量は少なく、巻き込まれた歩行者や車はありませんでした。

警察はトラックの運転手から話を聞くなどして、事故が起きた経緯を詳しく調べてます。