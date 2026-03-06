テレビ東京は6日、サッカー元日本代表の前園真聖氏（52）が2月28日に参加した同局の番組「旅バラ・バス VS 鉄道乗り継ぎ対決旅」のロケ中に転倒し、右膝外側半月板損傷の大けがを負ったと発表した。

同局は「事故は番組内の『ミッション』と称されるゲームにおいて、出演者サイドがミッションの危険性等を指摘し、内容の変更を求めていた状況で発生したものです。こうした状況下で番組制作サイドの意向を汲み取っていただいた前園さんが、ゲーム内容を確認した際に、不安定な斜面で転倒し、右足を負傷してしまいました」と経緯を報告。

「精密検査の結果、『右膝外側半月板損傷（通常歩行は約1ヶ月半以降の見込み）』と診断されました。これを受け、3月6日に手術を行い、無事に終了したと聞いております」と検査結果を伝えた。

「ロケの過程において前園さんにこのような怪我を負わせてしまったことを重く受け止めております。前園さんの一日も早いご回復をお祈りするとともに、前園さんをはじめ関係者の皆様に、多大なるご迷惑とご心配をおかけしますことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪。

「当社は、前園さんの今後の治療等に関し、誠実な対応を行ってまいります。また、外部の法律事務所の協力を得て、今回の事故の原因究明を早急に実施するとともに、今後は撮影前の現場における安全確認をさらに強化するなど、再発防止に最大限努め、番組制作を進めてまいります」とした。

前園氏のマネジメントを担当するジャパンエフエムネットワークもコメントを発表。全治半年の診断を受け、「現在は復帰に向けてリハビリに励んでおります。日常生活で支障なく歩行できるようになるまで、1カ月半以上を要する見込みです」と明らかにした。

「事故の状況や原因については、現在関係各所と確認を行っております」とし、前園氏を含めた出演者側が危険性を指摘していた状況で事故が起きたことに「出演者側の意向が十分に汲み取られず事故が発生したことを遺憾な出来事と受け止めております。番組制作側には、この事態を真摯に受け止め、再発防止に向けた改善を要望します」と表明。

前園氏は所属事務所を通じてコメントを発表。「この度はご心配をおかけして申し訳ありません。無事に手術も終え、今後はリハビリに励んでいくことになります。少しでも早く皆様の前に戻って来られるようにリハビリを頑張って参ります。今年は4年に1度のW杯があります。私も日本代表を解説者として皆さんと一緒に応援していきたいと思います」と前向きな思いを明かした。