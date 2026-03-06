¡Úµð¿Í¡Û»³ºê°Ë¿¥¡¡£´²ó£²°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÆâ³¤Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤â´¶Éþ¡Ö°Ë¿¥¤Ï¤â¤¦ÈùÄ´À°¤À¤±¡×
¡¡µð¿Í¤Ï£¶Æü¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡Êµþ¥»¥é¡Ë¤Ë£³¡½£²¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢ÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¤¿»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤Ï·×£¶£°µå¤òÅê¤²¡¢£´²ó£²°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡£Æâ³¤Å¯ÌéÅê¼ê¥³¡¼¥Á¡Ê£´£³¡Ë¤âà³«ËëÅê¼ê¸õÊäá¤Î¹¥ÆâÍÆ¤ËËþÂ¤²¤Ç¡¢¹âÉ¾²Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡»³ºê¤Ï½é²ó¤«¤é£²¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³¤Ç»°¼ÔËÞÂà¤È¤·¾å¡¹¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡££±ÅÀ¤Î±ç¸î¤ò¼õ¤±¤¿£³²ó¤Ë¤Ï¡¢ÀèÆ¬¤ÎÀ¾Ìî¤¬Êü¤Ã¤¿±¦Ãæ´ÖÆóÎÝÂÇ¤«¤é°ì»à»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤â¡¢¹ÈÎÓ¤È¹²¬¤òÍ·¥´¥í¤ÇÉõ¤¸¤ÆÍ×½ê¤òÄù¤á¤¿¡£
¡¡Â³¤¯£´²ó¤âÂÀÅÄ¤Ë½ÐÎÝ¤µ¤¨µö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¸åÂ³¤Î¿ùËÜ¤òÍ·¥´¥í¡¢¿¹Í§¤òÃæÈô¤È¤¤Ã¤Á¤êÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢ËÜÎÝ¤òÆ§¤Þ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Æâ³¤¥³¡¼¥Á¤Ï¡¢±¦ÏÓ¤ÎÅêµå¤ò¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¡Ö¡Ê»³ºê¡Ë°Ë¿¥¤Ï¤â¤¦ÈùÄ´À°¤À¤±¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡×¤È°ÂÄê¤ò¸«¤»¤ë±¦ÏÓ¤ËÂÐ¤·¿®Íê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡³«ËëÅê¼ê¤È¤¤¤¦ÂçÌò³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¡¢»³ºê¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ÏÂ³¤¯¡£