◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 台湾０―１３日本＝７回コールド＝（６日・東京ドーム）

６日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、侍ジャパンがＷＢＣ初戦の台湾戦で２回に主要大会ではいずれも最多となる７安打、１０得点を挙げ、プレミア１２の決勝で敗れた相手に雪辱。７回以降１０点差の大会規定が適用され、７回コールド勝ちしたことを報じた。

「１番・ＤＨ」で出場した大谷翔平投手（３１）が２回に先制の１号グランドスラムを放つなど３安打５打点の活躍で大勝に導いたことについて、解説で出演の松坂大輔氏は「球場の盛り上がりが試合前からすごかったですね」とまず口にした。

大谷の第２打席の満塁弾については「打ち方を見て、普通なら外野フライかなと思うんですけど、普通じゃないのは、みんな分かってるんで…」と絶句。

「バッティングカウントだったんですけど、相手のピッチャーもストライクが入ってなかったんで、ある程度、変化球が頭にあったと思うんですけど…。変化球待ちでストレート来たら長打を打つのは難しいので、ストレート７割、変化球３割くらいで待っていたのかなと思いましたけど、それでも簡単にスタンドまで運ぶあのパワーに驚きました」と話した。

先発した山本由伸については「好調ではなかったと思います。決めるところで決めれなかった。今日に関しては短いイニングということもあって早い回からギアを上げていた感じ。でも、今日に関しては勝つのが一番なんで」と話していた。