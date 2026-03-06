HOKUTO¡ÊTHE RAMPAGE µÈÌîËÌ¿Í¡Ë¡¢1st¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê¡£¿·¶ÊMV¡õ¿·¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤â²ò¶Ø
HOKUTO¡ÊTHE RAMPAGE µÈÌîËÌ¿Í¡Ë¤Î1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØJUKE BOX¡Ù¤¬6·î3Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¿·¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤è¤ê¿·¶Ê¡Öhate you? love you?¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
HOKUTO¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎCD¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢¡È²»³Ú¤Î¤ª¤â¤Á¤ãÈ¢¡É¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤ÈÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡£¥Ý¥Ã¥×¡¢R&B¡¢¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ê¤É¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËÇû¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Â¿ºÌ¤Ê³Ú¶Ê¤ò¡ÈÈ¢¤ÎÃæ¤ËÊÂ¤Ù¤ë¡É¤è¤¦¤ËµÍ¤á¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢HOKUTO¤ÎÉý¹¤¤²»³ÚÀ¤äÉ½¸½ÎÏ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë°ìËç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
³¸¤ò³«¤±¤ë¤Þ¤Ç²¿¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤ä¡¢¹¥¤¤Ê³Ú¶Ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿³Ú¤·¤µ¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¢¤ë¡ÖÌ·½â¤ò°¦¤»¡¢¼«Ê¬¤ÎÁ´¤Æ¤ò°¦¤»¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âºîÉÊÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤ÆÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
CD¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¥ª¥Ñ¥Ã¥¥ã¥Þ¥é¥É¡ª¡×¡ÖMINE¡×¡ÖTiger Boy¡×¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¶Ê¡Öhate you? love you?¡×¤ò´Þ¤àÁ´12¶Ê¤ò¼ýÏ¿Í½Äê¡£
½é²ó¸ÂÄêÈ×A¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î8Æü¤ËKanadevia Hall¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ãHOKUTO ¡ÈLOVE PARADOX, LOVE MYSELF¡É Release Live¡ä¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿Blu-ray¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×B¤Ë¤Ï36¥Ú¡¼¥¸¤Î¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢THE RAMPAGE OFFICIAL FAN CLUB²ñ°÷¸ÂÄê¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ×¤ÎÈ¯Çä¤â·èÄê¤·¤¿¡£Å¹ÊÞÊÌ¹ØÆþÆÃÅµ¤Î¼Â»Ü¤Ë²Ã¤¨¡¢CD¹ØÆþ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¾·ÂÔ¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»ÜÍ½Äê¡£
º£²ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡Öhate you? love you?¡×¤Ï¡¢Penthouse¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¼ê³Ý¤±¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢4·î10Æü¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¿À¤Î¼¶¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¡£
¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ó¤òÂêºà¤È¤¹¤ëÆ±¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤éÀ©ºî¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê°áÁõ¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿HOKUTO¤¬Ì¥¤»¤ë¡¢Âç¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤Éº¤¦±ÇÁüºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
CD¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¥ª¥Ñ¥Ã¥¥ã¥Þ¥é¥É¡ª¡×¡ÖMINE¡×¡ÖTiger Boy¡×¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¶Ê¡Öhate you? love you?¡×¤ò´Þ¤àÁ´12¶Ê¤ò¼ýÏ¿Í½Äê¡£
½é²ó¸ÂÄêÈ×A¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î8Æü¤ËKanadevia Hall¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØHOKUTO ¡ÈLOVE PARADOX, LOVE MYSELF¡É Release Live¡Ù¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿Blu-ray¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×B¤Ë¤Ï36¥Ú¡¼¥¸¤Î¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢THE RAMPAGE OFFICIAL FAN CLUB²ñ°÷¸ÂÄê¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ×¤ÎÈ¯Çä¤â·èÄê¤·¤¿¡£Å¹ÊÞÊÌ¹ØÆþÆÃÅµ¤Î¼Â»Ü¤Ë²Ã¤¨¡¢CD¹ØÆþ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¾·ÂÔ¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î³«ºÅ¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢3·î6Æü¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡Öhate you? love you?¡×¤Ï¡¢¿Íµ¤¥Ð¥ó¥ÉPenthouse¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¼ê³Ý¤±¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢2026Ç¯4·î10Æü¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¿À¤Î¼¶¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¡£
¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ó¤òÂêºà¤È¤¹¤ëÆ±¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤éÀ©ºî¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢
ÍÍ¡¹¤Ê°áÁõ¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿HOKUTO¤¬Ì¥¤»¤ë¡¢Âç¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤Éº¤¦±ÇÁüºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
4th¥·¥ó¥°¥ë¡Öhate you? love you?¡×
2026Ç¯3·î6Æü¡Ê¶â¡ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
ºî»ì¡§Âç¸¶Âó¿¿ (Penthouse)
ºî¶Ê¡§Ï²²¬¿¿ÂÀÏº (Penthouse)
ÊÔ¶Ê¡§ÀÐÄÍÃÎÀ¸¡¢Ï²²¬¿¿ÂÀÏº (Penthouse)
https://lnk.to/HATEYOU_LOVEYOU
1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØJUKE BOX¡Ù
2026Ç¯6·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
https://pony-canyon.lnk.to/hokuto_jukebox_CD
¢£½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡ÊCD+Blu-ray¡Ë
8,800 ±ß(ÀÇ¹þ) / PCCA-06487
7¥¤¥ó¥Á¥µ¥¤¥º¡Ê165¡ß168mmÍ½Äê¡Ë / »°ÊýÇØ¥±¡¼¥¹
[ÉõÆþÆÃÅµ]
¡¦¥È¥ì¥«½é²ó¸ÂÄêÈ×A ver. 1ËçÉõÆþ¡ÊÁ´3¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1¼ï¡Ë
¡¦¡ØJUKE BOX¡ÙÈ¯ÇäµÇ°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó±þÊçÃêÁª¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼
[CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ]
¡¦¥ª¥Ñ¥Ã¥¥ã¥Þ¥é¥É¡ª
¡¦MINE
¡¦Tiger Boy
¡¦¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤¤¤è¤¦¤«
¡¦hate you? love you?
¡¦You are special
Â¾¡¢Á´12¶Ê¼ýÏ¿Í½Äê
[Blu-ray¼ýÏ¿ÆâÍÆ]
¡ØHOKUTO ¡ÈLOVE PARADOX, LOVE MYSELF¡É Release Live¡Ù
2025Ç¯9·î8Æü Kanadevia Hall
-ENCORE-¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤¤¤è¤¦¤«¥ª¥Ñ¥Ã¥¥ã¥Þ¥é¥É¡ª
¢£½é²ó¸ÂÄêÈ×B¡ÊCD+Photobook¡Ë
8,800±ß (ÀÇ¹þ) / PCCA-06488
7¥¤¥ó¥Á¥µ¥¤¥º¡Ê165¡ß168mmÍ½Äê¡Ë / »°ÊýÇØ¥±¡¼¥¹ / 36¥Ú¡¼¥¸¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯
[ÉõÆþÆÃÅµ]
¡¦¥È¥ì¥«½é²ó¸ÂÄêÈ×B ver. 1ËçÉõÆþ¡ÊÁ´3¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1¼ï¡Ë
¡¦¡ØJUKE BOX¡ÙÈ¯ÇäµÇ°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó±þÊçÃêÁª¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼
[CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ]
½é²ó¸ÂÄêÈ×A¤ÈÆ±ÆâÍÆ
¢£ÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD only¡Ë
[²Á³Ê] 3,850±ß (ÀÇ¹þ)
[ÉÊÈÖ] PCCA-06489
[ÉõÆþÆÃÅµ]¡Ê½é²óÀ½Â¤Ê¬¤Î¤ß¡Ë
¡¦¥È¥ì¥«ÄÌ¾ïÈ×ver. 1ËçÉõÆþ¡ÊÁ´3¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1¼ï¡Ë
¡¦¡ØJUKE BOX¡ÙÈ¯ÇäµÇ°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó±þÊçÃêÁª¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼
[CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ]
½é²ó¸ÂÄêÈ×A¤ÈÆ±ÆâÍÆ
¢£¿ôÎÌ¸ÂÄê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥ºÈ×¡ÊCD+¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¡Ë
¢¨THE RAMPAGE OFFICAL FAN CLUB ²ñ°÷¸ÂÄêÈÎÇä
[²Á³Ê] 13,200±ß (ÀÇ¹þ)
[ÉÊÈÖ] BRCA-00170
[»ÅÍÍ] ÆÃ¼ì¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡ÊÉý150mm¡ß±ü¹Ô¤150mm¡ß¹â¤µ81.5mmÍ½Äê¡Ë / ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º
[¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥ºÆâÍÆ]
¡¦¥¢¥¯¥¹¥¿
¡¦¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸
¡¦ÌÜ°õ¥Á¥ã¡¼¥à
¡¦¥Ð¥ó¥À¥Ê
¡¦ÀÞ¤ê¥Ý¥¹¥¿¡¼
[ÉõÆþÆÃÅµ]
¡¦¡ØJUKE BOX¡ÙÈ¯ÇäµÇ°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó±þÊçÃêÁª¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼
[CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ]
½é²ó¸ÂÄêÈ×A¤ÈÆ±ÆâÍÆ
¢¨´°Á´¼õÃíÀ¸»º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Í½Ìó¼õÉÕ´ü´Ö¡§3·î6Æü(¶â)¡Á4·î6Æü(·î)23:59
¡ÚË¡¿ÍÊÌÆÃÅµ¡Û
¥Ý¥Ë¡¼¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¯¥é¥Ö¡§
ÆÃÅµÆâÍÆ¡¡§A5¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ê³Æ·ÁÂÖÊÌ³¨ÊÁ¡Ë
ÆÃÅµÆâÍÆ¢¡§JUKE BOX¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¿ä¤·³è¥Ý¡¼¥Á
4·î6Æü(·î)23:59¤Þ¤Ç¤Ë½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡¦B¡¦ÄÌ¾ïÈ×¤Î3·ÁÂÖ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤´¹ØÆþÄº¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢A5¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ê³Æ·ÁÂÖÊÌ³¨ÊÁ¡Ë¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡ÖJUKE BOX¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¿ä¤·³è¥Ý¡¼¥Á¡×¤òº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¤ª¤è¤ÓTOWER miniÁ´Å¹¡¢¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡§¥È¥ì¥«¡ÊTOWER RECORDS ver¡Ë¡Ê1Ëç/Á´3¼ï¥é¥ó¥À¥à¡Ë
Á´¹ñHMV¡¢HMV¡õBOOKS online¡§¥È¥ì¥«¡ÊHMV ver.¡Ë¡Ê1Ëç/Á´3¼ï¥é¥ó¥À¥à¡Ë
Amazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±¡Ê³Æ·ÁÂÖÊÌ³¨ÊÁ¡Ë
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ß¥é¡¼¡ÊÌó53¡ß85mm ¸ü¤µ5mm¡Ë
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¡¼¥È·¿¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°
Á´¹ñ±þ±çÅ¹¡§¥È¥ì¥«¡Ê±þ±çÅ¹ ver.¡Ë¡Ê1Ëç/Á´3¼ï¥é¥ó¥À¥à¡Ë¢¨±þ±çÅ¹Ì¾¤Ï¸åÆü¸ø³«
¡ÚCDÉõÆþ¥·¥ê¥¢¥ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³µÍ×¡Û
CD¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É1¤Ä¤Ë¤Ä¤1²ó¡¢4¼ïÎà¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤¤¤º¤ì¤«¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤´±þÊç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤ª¹¥¤¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ê²ñ¾ì¡Ë¤òÁª¤ó¤Ç¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á²ñ
A¡§Åìµþ²ñ¾ì¡¡2026Ç¯8·î8Æü(ÅÚ)¡¡¡¡400Ì¾ÍÍ
B¡§Âçºå²ñ¾ì¡¡2026Ç¯8·î9Æü(Æü)¡¡¡¡400Ì¾ÍÍ
¢2¥·¥ç¥Ã¥È²ñ
A¡§Åìµþ²ñ¾ì¡¡2026Ç¯8·î8Æü(ÅÚ)¡¡¡¡200Ì¾ÍÍ
B¡§Âçºå²ñ¾ì¡¡2026Ç¯8·î9Æü(Æü)¡¡¡¡200Ì¾ÍÍ
£CD¥µ¥¤¥ó²ñ
A¡§Åìµþ²ñ¾ì¡¡2026Ç¯8·î8Æü(ÅÚ)¡¡¡¡200Ì¾ÍÍ
B¡§Âçºå²ñ¾ì¡¡2026Ç¯8·î9Æü(Æü)¡¡¡¡200Ì¾ÍÍ
¤¥ª¥ó¥é¥¤¥ó1on1¥È¡¼¥¯²ñ
2026Ç¯7·î19Æü(Æü)¡¡150Ì¾ÍÍ
¢¨»ØÄê¤Î¥¢¥×¥ê¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿1on1¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥È¡¼¥¯²ñ¤Ç¤¹¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡µÈÌîËÌ¿Í ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡µÈÌîËÌ¿Í ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡HOKUTO TikTok
¢¡HOKUTO YouTube