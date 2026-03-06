◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 台湾０―１３日本＝７回コールド＝（６日・東京ドーム）

６日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、侍ジャパンがＷＢＣ初戦の台湾戦で２回に主要大会ではいずれも最多となる７安打、１０得点を挙げ、プレミア１２の決勝で敗れた相手に雪辱。７回以降１０点差の大会規定が適用され、７回コールド勝ちしたことを報じた。

「１番・ＤＨ」で出場した大谷翔平投手（３１）が２回に先制の１号グランドスラムを放つなど３安打５打点の活躍で大勝に導いたことについて、解説で出演の前侍ジャパン監督で日本ハムチーフ・ベースボール・オフィサーの栗山英樹氏は「最高の入り方を初戦しましたね。すごかったです」と笑顔。大谷の１番起用については「井端監督も最初に大谷翔平から入りたいというのがあったと思います」と話した。

大谷の第１打席の初球を捉えての二塁打には「初見で初球、これは本当にすごいですね」と称賛。愛弟子の大暴れに「やっぱり物語は続くんだなあっていう、そういう感じですね」と笑顔を見せた。

その上で２打席目の満塁弾について「あれをあそこまで運べるのが大谷翔平ですよね」と称賛。「最初の一振りでみんながものすごく楽になった。一振りで全員に楽に野球をやらせてあげられるような空気をつくった。今日はやっぱり違う選手の話もしたいですけど、やっぱり大谷翔平ですね」と続けた。

その上で「今日は監督としては最高ですね。ほぼ、いろんな選手たちに試合に出てもらって。明日、大事な韓国戦なんで、経験してそこに行きたいっていうのがある。僕の時は初戦・中国戦で苦しんで楽にできなかったんで、本当にいい形でスタートしたなと思います」と話していた。