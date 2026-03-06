子どもの頃に作って遊んだ“どろだんご”。18歳以上の“大人”を対象にしたイベントが大阪市内で開催され、参加者や主催者にどろだんご作りの魅力を聞きました。

イベント名は、『大人のための♡ムダに没入する どろだんご』。18歳以上が対象で、“正解”・“失敗”という言葉を使わず、上手さも競わない、ただ“どろだんご作り”に没頭するイベントです。

主催したルクア大阪によると、今回のイベントのチケットは予約を開始したその日に完売し、約300人の予約キャンセル待ちが発生。この反響を受け、開催日や参加枠を増やしましたが、最終的には約1000人がキャンセル待ちするほどの人気ぶりだったといいます。

イベントは、各回15人が参加。ピカピカのどろだんごを目指し、以下の工程で作り上げていきます。

【ピカピカどろだんごの作り方】

1． 土（粘土）に砂を加える

2． 土に少量の水を加える

3． 袋のフタをしっかり閉めて振る

4． 土を固めていく

5． 土がしっかり固まったら袋から取り出す

6． 土をよく混ぜ、転がして丸くする

7． どろだんごの水分を外に出すため、乾いた土をつける

8． 乾燥させたどろだんごを、牛乳ビンの飲み口で丸くなるように削る

9． “土をつける→丸く削る” この工程を6回繰り返す

10. 滑りをよくするため牛乳ビンの底にオリーブオイルをつけて、どろだんごの表面を磨く

11. 気が済むまで磨いたら完成

参加した人たちは、約2時間かけてピカピカのどろだんごを完成させていました。

■自分で作ったどろだんご 名前は「どろちゃんまる」

イベント終了後、参加者にインタビュー。それぞれひとりで参加したという20代〜30代の4人は、どろだんご作りを通して仲良くなったといいます。滋賀から来たという参加者は「“ムダに没頭する”みたいなタイトルにひかれたので応募しました。4月から就職するので自由に過ごせる時間が少ない中で、時間を気にせず楽しむことができたらなっていうので、すごくひかれました」と参加したきっかけを明かしました。

また別の参加者は、終盤の乾いた土をつける工程について「意外とボコボコがあったら、全然（どろだんごが）ツルツルならなかったりして、そこをどう直せばいいのかっていうのが難しかったです」と感想を語りました。

さらに、別の参加者は“自分のどろだんごに点数をつけるなら？”という質問に「100点です」と回答。その理由は「自分のしかないし、自分のが正解かなって思います」と語りました。

そして京都から参加したという人に、“自分のどろだんごに名前をつけるなら？”と質問すると、「“どろちゃんまる”。丸に近づいてほしいから名前だけでも“まる”で」と教えてくれました。

別の参加者は、作ったどろだんごの保管方法について「バイト先に（物を）飾ってるところがあるので、そこに置かせてもらおうかな」と笑顔でコメントしました。

■大人が没頭…どろだんごの魅力とは？

また40代の会社員は、どろだんごのイベントに参加した理由について「黙々とやる時間っていうのは、なかなかないなと思ったので、あえてこういう時間を持つっていうのがいいなと思ったので参加した感じです」とコメント。

実際に参加してみた感想は「昔の頃のどろだんご作りとは違って、本格的な作業工程で“大人の工作”みたいな感じでとても面白かったです」と明かしました。どろだんご作りの魅力については「大人になっての再発見。子どもの頃見てたものとはやっぱり格段に本格的で、グレードアップしてるので大人になってもやっぱり面白かったですね」と語りました。

姉妹で参加したという2人は、作ってみた感想について「ちゃんとしたら本当に簡単に、ピカピカのどろだんごできるんやなと思いました」と感心した様子。どろだんごの保管方法について聞くと「野球ボールを入れるケースみたいなのを買おうかな」と明かし、自分で作ったどろだんごに愛着がわいている様子でした。

■なぜ、どろだんごのイベントを開催？ 主催者に聞いた理由

イベントの主催者である、ルクア大阪・トキメキ事業グループの三上尭さんは、今回のイベントを開催した理由について「どろだんごって、子どもの頃に一度は作ったことあるんじゃないかなと思っていて。でも、大人になると絶対やらないようなものだと思うんですよね。大人になってから作るといろんな発見があると思うので、どろだんごを作ること自体には特に意味もないんですけど。ただそうやって正解もない中で作っていくと実は色んな面白い発見があって、色んな気づきがあるんだよっていうようなことに気づけるのが、どろだんごのすごい魅力だなと思った」と、どろだんごにフォーカスした理由を明かしました。

さらに、「やっぱり大人になるとどうしても“それって意味があるのか”とか、“何のためにやってるんだ”とかはよく言われるので、みんなどうしてもそういう日常を送っちゃうと思うんですけど。人生において今回のどろだんご作りで感じていただいたような非効率の中とか、意味のないことの中にある気づきとか、こういう時間をすごく大切にしていくことが豊かな人生につながるんじゃないかなと思っているので、そういうことを伝えたい」と、イベントを通して伝えたい思いを語りました。

■砂場を研究・どろだんご先生が語る魅力

また、今回のイベントで講師を務めたのは砂場研究家のどろだんご先生（43）です。世界の砂場を調査し、公園や園庭など子どもたちの遊び場作りなどに携わっています。

今回のイベントについて「どろだんご自体は特に意味がないものなんですけど、作る過程において自分と向き合ったりとか、土に触れる感覚を楽しんだりとか、皆さん満足していただけたんじゃないかなと思います」とコメント。

どろだんごの魅力を聞くと、「接着剤も何も使ってない遊びなので、一種のサステナブルな遊びとしていいんじゃないかと思ってます」と語りました。

さらに、「（どろだんご作りが）ブームになってくれたらいいなと思いますし、みんなが土に触れるっていうことをもう一度見直して、土に触れる遊びをやってくれたらめちゃくちゃうれしいので。いっぱいやってほしいなと思って、コツコツやっています」と思いを明かしました。