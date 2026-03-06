【ひらがなクイズ】空欄を埋めてすっきり！ 真ん中の空欄に共通する「2文字のひらがな」は？
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、空欄が言葉の「真ん中」にあることを意識して、共通する2文字を導き出してください。
お□□き
こ□□け
も□□す
ヒント：周囲の人とのコミュニケーションに関する言葉も入っています
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
今回の正解となる言葉は、おえかき（お絵描き）、こえかけ（声掛け）、もえかす（燃えカス）の3つでした。楽しい「お絵描き」や、防犯やコミュニケーションで大切な「声掛け」など、日常生活でよく使われる言葉の中に「えか」という音が共通して含まれています。また、物が燃え尽きた後の「燃えカス」といった、全く異なる状態を指す言葉が同じ音で繋がっているのは面白い発見ですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、空欄が言葉の「真ん中」にあることを意識して、共通する2文字を導き出してください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
お□□き
こ□□け
も□□す
ヒント：周囲の人とのコミュニケーションに関する言葉も入っています
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：えか正解は「えか」でした。
今回の正解となる言葉は、おえかき（お絵描き）、こえかけ（声掛け）、もえかす（燃えカス）の3つでした。楽しい「お絵描き」や、防犯やコミュニケーションで大切な「声掛け」など、日常生活でよく使われる言葉の中に「えか」という音が共通して含まれています。また、物が燃え尽きた後の「燃えカス」といった、全く異なる状態を指す言葉が同じ音で繋がっているのは面白い発見ですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)