NTTドコモ、Android搭載のスマホなどの標準メッセージアプリを3月12日より「Google メッセージ」に変更！RCSの送受信にも対応
|NTTドコモがAndroidスマホなどの標準メッセージアプリを「Google メッセージ」に変更！
NTTドコモは6日、コミュニケーションのさらなる利便性向上をめざして2026年3月12日（木）以降に発売する対象のAndroid搭載のスマートフォン（スマホ）およびタブレット（Cellularモデル）からGoogleが提供するアプリ「Google メッセージ」（以下、Google メッセージアプリ）を標準メッセージアプリに採用するとお知らせしています。
対象製品は3月12日以降に発売するAndroid搭載製品とのことですが、既存機種でもGoogle メッセージアプリをアプリ配信マーケット「Google Playストア」からダウンロード・インストールして標準メッセージアプリに設定することによって利用できます。なお、コミュニケーションサービス「＋メッセージ」も引き続いて利用することができ、標準メッセージアプリとして設定することも可能です。
RCSはSMSやMMSの後継と位置付けられる規格として携帯電話関連の世界最大の業界団体であるGSMA（Global System Mobile Association）で世界的に標準化されたメッセージサービスで、携帯電話番号宛てにテキストや絵文字の送受信が可能な従来のSMSを拡張し、RCSではそれらに加えて携帯電話番号宛てに写真や動画、スタンプなどの送受信が行え、さらにグループチャットや既読確認などの便利な機能も利用できます。
一方で規格としてのRCSは日本ではすでにNTTドコモおよびKDDI、沖縄セルラー電話、ソフトバンクが連携してそれぞれ提供しているコミュニケーションサービスである＋メッセージが提供されているほか、楽天モバイルが独自に提供している「Rakuten Link」もRCSに準拠しているものの、どちらも基幹となるサーバーがGoogleやAppleが提供するRCSと接続していないため、相互に送受信できずにいます。
そうした中で日本ではKDDIおよび沖縄セルラー電話が先行して2025年4月より携帯電話サービス「au」および「UQ mobile」などでiPhoneのメッセージアプリにおけるRCSを提供開始し、その後、AndroidでもGoogle メッセージアプリによるRCSが利用できるようになっていました。
さらにauやUQ mobileなどに続き、ソフトバンクが携帯電話サービス「SoftBank」や「Y!mobile」、「LINEMO」にてiPhoneのメッセージアプリとAndroidのGoogle メッセージアプリによるRCSを2026年3月18日に提供開始すると案内していましたが、今回、新たにNTTドコモもAndroidにて標準メッセージアプリをGoogle メッセージアプリに変更することになりました。
NTTドコモでは3月12日以降に発売するAndroid搭載スマホ・タブレット（Cellularモデル）ではGoogle メッセージアプリが標準メッセージアプリとして設定されており、既存機種ではGoogle メッセージアプリをGoogle Playストアからダウンロード・インストールして標準メッセージアプリに設定することで利用できるとのこと。標準メッセージアプリ設定手順は以下の通り。
アプリ名：Google メッセージ
価格：無料
カテゴリー：通信
開発者：Google LLC
バージョン：messages.android_20260217_00_RC01.phone_dynamic
Android 要件：8.0 以上
Google Play Store：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.messaging
記事執筆：memn0ck
