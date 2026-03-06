◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本13ー0台湾（2026年3月6日 東京D）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は6日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は初戦で台湾に13−0で大勝した。坂本誠志郎捕手（32）は6回の守備から途中出場してWBCデビューを果たした。

「台湾の方もすごい応援も大きいし、点差開いた後も盛り上がりもありますし。そういう中で試合ができる幸せもあります」

初戦はベンチスタートも6回かあマスクをかぶって北山、曽谷をリード。試合を締めくくりナインとハイタッチで喜びを分かち合った。

2回に飛び出した大谷のグラウンドスラムには「いきなり翔平打ってくれて。勢いついたと思います」と声を弾ませた。侍ジャパン合流前には「大谷くん」と呼んでいたが「翔平」に変わり距離も縮まっていることも感じられた。

あすは先発・菊池とバッテリーを組むことが濃厚。日韓戦へ「かなり打ってる。状態もすごい良いと思いますし。でもバッターを抑えるだけのピッチャーは日本にはたくさんいる。最後なんとか1点勝って終われるように」と静かに闘志を燃やした。