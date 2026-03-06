¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¡¡³«Ëë¥¹¥¿¥á¥óÁè¤¤¤Ï¡Ö½³Íî¤È¤·¹ç¤¦¶¥Áè¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¹â¤á¤ë¶¥Áè¡×
¡¡µð¿Í¤Ï£¶Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡Êµþ¥»¥é¡Ë¤Ë£³¡½£²¤È¾¡Íø¡£°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤ÏÌî¼ê¿Ø¤Î³«Ëë¥¹¥¿¥á¥óÁè¤¤¤Ë¡Ö½³Íî¤È¤·¹ç¤¦¶¥Áè¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¹â¤á¤ë¶¥Áè¤ò¤·¤Æ¤ë¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ëàÁê¾è¸ú²Ìá¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÀèÈ¯¤Ï»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¡£½é²ó¤ÏÀèÆ¬¤Î¹²¬¤ò»°Èô¡¢Â³¤¯À¾Àî¤ÈÂÀÅÄ¤òÏ¢Â³¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤Æ»°¼ÔËÞÂà¤È¤·¡¢¾å¡¹¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Î¾¼ÔÌµÆÀÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿£²²ó¤â¸«»ö¤Ê»°¿Í»Â¤ê¤ò¸«¤»¤ÆÌµ¼ºÅÀ·à¤òÈäÏª¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¤Ï¡¢Æó»àÆóÎÝ¤«¤éÀô¸ý¤ÎÀèÀ©Å¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç±ç¸îÅÀ¤ò¤â¤é¤¦¤È¡¢£³²ó¡õ£´²ó¤Ë¤ÏÆÀÅÀ·÷¤ËÁö¼Ô¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥Ô¥ó¥Á¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡£´²ó·×£¶£°µå¤òÅê¤²¡¢£²°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤¿±¦ÏÓ¤ËÂÐ¤·¤Æ°¤Éô´ÆÆÄ¤â¡Ö½çÄ´¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Ìî¼ê¿Ø¤â³«Ëë¤Ë¸þ¤±¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£µð¿ÍÂÇÀþ¤ÏÀèÈ¯Á´°÷°ÂÂÇ¤Ç·×£±£²ËÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÆÃ¤Ë¶¥Áè¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¤ë³°Ìî¿Ø¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤¿¾¾ËÜ¤¬¥ª¡¼¥×¥óÀï½é°ÂÂÇ¤òµÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤ä´Ý¡¢»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¤âÉé¤±¤¸¤È²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡£
¡¡±óÀ¬£¶»î¹ç¤ò·Ð¤Æ¡¢³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¸Ç¤á¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë»Ø´ø´±¡££ÇÀï»Î¤Îà¥¢¥Ô¡¼¥ë¹çÀïá¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¡½¡½¡£