¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡Û¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¡¡°ÂÇ¼¥µ¥ª¥ê¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¥É¥í¡¼¡ª¥·¥ó¥Ç¥ì¥é£ÔÇÔÂà¤âÂç¶½Ê³¡Ö¤Þ¤À½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿Íµ¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢½Õ¤Îº×Åµ¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡¦¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×£±²óÀï¡Ê£¶Æü¡¢°¦ÃÎ¡¦ÃæÆü¥Û¡¼¥ë¡Ë¤ÇàÀäÂÐÉÔ¶þÈà½÷á°ÂÇ¼¥µ¥ª¥ê¡Ê£³£µ¡Ë¤ò¥É¥í¡¼¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç¤Ï°ÂÇ¼¤Ë¡Ö¤ª¶É¤ß¤¿¤¤¤À¤Í¡ª¡×¤ÈÄ©È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï¶¸µ¤¥â¡¼¥ÉÁ´³«¡£Æþ¾ì¤·¤Æ¤¤¿°ÂÇ¼¤Ë¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤Ç´ñ½±¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë·ãÅÜ¤·¤¿°ÂÇ¼¤«¤éÌÔ¹¶¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¡¢¶Ë³Ú¸Ç¤á¤ÇÄù¤á¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÎôÀª¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÉ¬»à¤Ë¤¯¤é¤¤¤Ä¤¯¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï°ÂÇ¼¤ËÄ¥¤ê¼ê¤ò¸«Éñ¤¤¡¢ÒÄ¸Ç¤á¤Ç¹Ê¤Ã¤ÆÎ®¤ì¤ò¾ù¤é¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ü¥Ç¥£¡¼¥×¥ì¥¹¡¢Åê¤²¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¤ÈÂçµ»¤ò·«¤ê½Ð¤·¡¢²ñ¾ì¤òÁûÁ³¤È¤µ¤»¤¿¡£
¡¡£±£°Ê¬²á¤®Î¾¼Ô¤Ï¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦¥¶¡¦¥È¥Ã¥×¥í¡¼¥×¤òÁÀ¤¤¡¢¥¨¥×¥í¥ó¤Ç°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï¥¨¥×¥í¥ó¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤¬¡¢°ÂÇ¼¤È¤È¤â¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¾ì³°¤ËÅ¾Íî¤·¡¢Î¾¼Ô¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦¥¶¡¦¥È¥Ã¥×¥í¡¼¥×¤Ë¤è¤ë¼º³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¾ì³°¤ÇÍðÆ®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿£²¿Í¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤âÂçÀåÀï¡£¡Ö¤Ê¤ó¤ä¤Í¤ó¡£¤¢¤ó¤Ê£²¤«·î¤Î¤ä¤Ä¤Ë»ä¤¬Æ±¤¸Éé¤±¡©¡¡»ä¤Î¥×¥í¥ì¥¹¿ÍÀ¸¤Î±øÅÀ¤¸¤ã¡ª¡×¤È·ã¹·¤·¤Æ¤¤¤ë°ÂÇ¼¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö²¿¤¬±øÅÀ¤À¡¢¤³¤ÎÌîÏº¡ª¡×¤È½±¤¤³Ý¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°ÂÇ¼¤«¤é¡Ö¤ªÁ°¤µ¡¢¥Ê¥á¤Æ¤ë¤è¤Ê¡£»ä¤Ë¤½¤ó¤Ê¸ý¤¤¤¤Æ¡¢ÌÛ¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤«¡¢¥ª¥é¡©¡×¤ÈÈ±¤ÎÌÓ¤ò¤Ä¤«¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤âÉé¤±¤¸¤È¡Ö¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ªÁ°¤ËÀï¤¤¤òÄ©¤ó¤Ç¡¢¤É¤¦¤À¤³¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Î·ë²Ì¤Ï¡©¡×¤ÈÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡¢Ìä¤¤¤¿¤À¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë°ÂÇ¼¤«¤é¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²ù¤·¤¤¤è¡£¤ªÁ°¤Î£Ó£Î£Ó¤Ç¼Õ¤Ã¤¿¤ê·É¸ì»È¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¤¤¤¤»Ò¤Á¤ã¤ó¥¥ã¥é¤Ã¤ÆÁ´Éô·×»»¤Ê¤ó¤ä¤í¡©¡¡ÉÝ¤Ã¡ª¡¡µ¤»ý¤Á°¤Ã¡ª¡¡¤â¤¦»ä¤ËÆóÅÙ¤È´Ø¤ï¤é¤ó¤È¤¤¤Æ¡ª¡×¤ÈÅÇ¤¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¡£
¡¡°ÂÇ¼¤Î²ù¤·µ¤¤ÊÉ½¾ð¤Ë¶½Ê³¾õÂÖ¤Î¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï¡ÖÆóÅÙ¤È´Ø¤ï¤ë¤Ê¤È¤«¡¢¥Ð¡¼¥«¡ª¡¡¤¿¤Ã¤¿£²¤«·î¤Ç°ÂÇ¼¥µ¥ª¥ê¤È¥·¥ó¥°¥ëÆÈ¤êÀê¤á¤Ç¤¤Æ¡¢¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹Æ¨¤¹¤ï¤±¤Í¤¨¤À¤í¡ª¡¡¤¢¤ó¤Ê¼è¤êÍð¤·¤¿°ÂÇ¼¥µ¥ª¥ê¤ò¸«¤Æ¡¢¥Õ¥ï¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ó¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¥¾¥¯¥¾¥¯¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¡¢¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Á¤Þ¤¦¤ó¤À¤è¡£¤Þ¤À½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¡£¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡¢¥â¥Î¤Ë¤·¤Æ¤ä¤ë¤è¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤ò¿¶¤ë¤¤¹µ¼¼¤Ø¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£