¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£¶Æü¤ÎÂçÅÄ¶èÂç²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿£É£×£Ç£Ð¥¸¥å¥Ë¥¢¥¿¥Ã¥°Áª¼ê¸¢¤Ï¡¢Ä©Àï¼Ô¤ÎÀÐ¿¹ÂÀÆó¡Ê£´£³¡Ë¡¢¥í¥Ó¡¼¡¦¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ê£³£±¡ËÁÈ¤¬¥í¥Ó¡¼¡¦¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¡Ê£³£¶¡Ë¡¢Æ£ÅÄ¹¸À¸¡Ê£²£³¡ËÁÈ¤ò·âÇË¤·¡¢Âè£¸£±Âå²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡Î¾¥Á¡¼¥à¤ÏºòÇ¯£±£±·îÂçºåÂç²ñ¤Î¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¸¥å¥Ë¥¢¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°¡×¸ø¼°Àï¤ÇÂÐÀï¡£ÀÐ¿¹ÁÈ¤¬¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¤¬¡¢£±·îÂçÅÄ¶èÂç²ñ¤Ç¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤ò¤«¤±¤¿£´£×£Á£Ù¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥Ã¥¯¥¹¤¬Æ£ÅÄ¤«¤é¥Õ¥©¡¼¥ëÉé¤±¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÀÐ¿¹ÁÈ¤Ï¡¢²¦¼ÔÁÈ¤Î¹çÂÎµ»¹¶Àª¤Ç¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£¥¨¥Ã¥¯¥¹¤¬¥¹¥¦¥£¡¼¥È¥Ð¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¿¤¿¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢ÀÐ¿¹¤Ï¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤Î¥È¥é¡¼¥¹¥¥Ã¥¯¤«¤éÆ£ÅÄ¤Î¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÍá¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¨¥Ã¥¯¥¹¤¬£Ô£è£å¡¡£É£î£ô£å£ò£ã£å£ð£ô£å£ò¡Ê¹çÂÎ¼°¥Ð¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ï¥ó¥Þ¡¼¡Ë¤òÁÀ¤ï¤ì¤ëÂç¥Ô¥ó¥Á¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤³¤ì¤ò´Ö°ìÈ±¤ÇÆ¨¤ì¤¿¥¨¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤Ë¥Ï¥ó¥É¥¹¥×¥ê¥ó¥°¼°¥«¥Ã¥¿¡¼¤ÇÈ¿·â¡£Æ£ÅÄ¤Ë¤âÀÐ¿¹¤È¤Î¹çÂÎµ»¥Ö¥é¥Ç¥£¥¥é¡¼¤ò·è¤á¤ÆµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¾ì³°¤Î¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤òÀÐ¿¹¤¬»°³ÑÈô¤Ó¥±¥Ö¥é¡¼¥À¤ÇÊ¬ÃÇ¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¨¥Ã¥¯¥¹¤¬£Ø¡¡£Å£Ø£Ð£Ò£Å£Ó£Ó¡Ê¤¤ê¤â¤ß¼°¥»¥ó¥È¡¼¥ó¡Ë¤Ç¥¢¡¼¥Á¤òÉÁ¤¡¢Æ£ÅÄ¤«¤é£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¾¡Íø¤ÎÍ¾±¤¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤¤¤¿£²¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¨¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡Ê£Õ£Å¡Ë¤Î¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¢¥¥é¤È¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥ä¥ó¥°¤ËµÞ½±¤µ¤ìÄ©ÀïÉ½ÌÀ¤ò¼õ¤±¤ë¡£¥Ñ¥¤¥×¤¤¤¹¤Ç²¥ÂÇ¤µ¤ì¡¢¥°¥í¥Ã¥®¡¼¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ç°´ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë½éÂ×´§¤È¤¤¤¦À²¤ì¤ÎÉñÂæ¤Ë¿å¤òº¹¤µ¤ì¤¿¥¨¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡Ö¤ªÁ°¤é¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¯¥½ÌîÏº¤Ë¡¢¤³¤Î½Ë¤¤¤ò¤Ö¤Á²õ¤µ¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤¾¡£¤³¤³¤ËÍè¤ë¤¿¤á¤Ë²¶¤Ï»à¤Ë¤â¤Î¶¸¤¤¤ÇÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤À¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤¹¤ë¡£ÀÐ¿¹¤â¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Ï½àÈ÷¤Ç¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡×¤È¼õ¤±¤ÆÎ©¤Ä¹½¤¨¤À¤Ã¤¿¡£