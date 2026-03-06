◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本13ー0台湾（2026年3月6日 東京D）

日本代表「侍ジャパン」は6日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組初戦で台湾と対戦し13―0で快勝した。打っては「1番・DH」で先発出場した大谷翔平投手（31＝ドジャース）が先制の満塁本塁打含む4打数3安打5打点の活躍で13点を奪った侍打線をけん引。投げては5投手による完封リレーで、連覇に向けて最高のスタートを切った。

2回までにグランドスラム含む3安打5打点と“大谷劇場”と化した東京D。勢いづいた打線は3回までに13得点。投手陣は、先発山本由伸から3番手の宮城までノーヒットノーランリレー。4番手の北山が1安打を打たれたが、許した安打はその1本だけと世界ランク2位の台湾に完勝した。

井端弘和監督（50）は試合後の会見で、報道陣から強化試合とこの日の初戦の大谷の違いについて聞かれると「分かんないです」と笑顔。「ま、本番っていうことだけかなと思うんですけど。やっぱりもうスイングも違いましたし。調整段階、彼のこのルーティン…そういうのを試しながらというのが強化試合はあったかなと思います。試合前のルーティン的なものを裏で見てましたけど、その辺はさすがだなと。試合に入って、向けてというところの準備っていうのもさすがだなと思って見させてもらいました」と素直な思いを口にした。

侍ジャパンのWBC1次ラウンド（R）日程は以下の通り。

6日 〇日本13―0台湾●

7日 WBC1次R（東京D）韓 国戦 19時〜

8日 WBC1次R（東京D）豪 州戦 19時〜

10日 WBC1次R（東京D）チェコ戦 19時〜