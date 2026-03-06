HOKUTO（THE RAMPAGE 吉野北人）が、1stアルバム『JUKE BOX』を6月3日にリリース。あわせて新アーティスト写真が公開され、同アルバムより新曲「hate you? love you?」のMVも公開された。

HOKUTOとして初めてのCDリリースとなる本作は、“音楽のおもちゃ箱”というコンセプトのもと制作。ポップ、R&B、ダンスミュージックなどジャンルに縛られることなく、多彩な楽曲を“箱の中に並べる”ように詰め込むことで、HOKUTOの幅広い音楽性や表現力を感じられる一枚となっている。蓋を開けるまで何が出てくるかわからないワクワク感や、好きな楽曲が詰まった楽しさがタイトルに込められており、ブランディングコンセプトである『矛盾を愛せ、自分の全てを愛せ』というメッセージも作品全体を通して表現されている。

CDには、これまでリリースしてきた「オパッキャマラド！」「MINE」「Tiger Boy」などに加え、新曲「hate you? love you?」を含む全12曲を収録予定。初回限定盤Aには、2025年9月8日にKanadevia Hallで開催された『HOKUTO “LOVE PARADOX, LOVE MYSELF” Release Live』のライブ映像を収録したBlu-rayが付属し、初回限定盤Bには36ページのフォトブックが封入される。

さらに、THE RAMPAGEオフィシャルファンクラブ会員限定でスペシャルグッズが付属する数量限定盤の発売も決定。店舗別購入特典の実施に加え、CD購入者を対象としたスペシャルイベントへ招待するキャンペーンの開催も予定している。

MVが公開された「hate you? love you?」はPenthouseのメンバーが手掛けた楽曲で、4月10日より放送開始のTVアニメ『神の雫』のオープニングテーマ。MVはワインを題材とする同アニメの世界観に寄り添いながら制作されており、様々な衣装を着こなしたHOKUTOが魅せる、大人の雰囲気漂う映像作品に仕上がっている。

（文＝リアルサウンド編集部）