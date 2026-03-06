HOKUTO、アルバム『JUKE BOX』リリース決定！アニメ『神の雫』OPテーマ「hate you? love you?」MV公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

HOKUTO（THE RAMPAGE 吉野北人）が、6月3日に1stアルバム『JUKE BOX』をリリースすることを発表。併せて、TVアニメ『神の雫』のオープニングテーマとして書き下ろされた新曲「hate you? love you?」のMVが公開された。

■アルバムのコンセプトは“音楽のおもちゃ箱”

HOKUTOとして初めてのCDリリースとなる本作は、“音楽のおもちゃ箱”というコンセプトのもと制作された。ポップ、R＆B、ダンスミュージックなどジャンルに縛られることなく、多彩な楽曲を“箱の中に並べる”ように詰め込むことで、HOKUTOの幅広い音楽性や表現力を感じられる一枚となっている。

蓋を開けるまで何が出てくるかわからないワクワク感や、好きな楽曲が詰まった楽しさがタイトルに込められており、ブランディングコンセプトである「矛盾を愛せ、自分の全てを愛せ」というメッセージも作品全体を通して表現されている。

CDには、これまでリリースしてきた「オパッキャマラド！」「MINE」「Tiger Boy」などに加え、新曲「hate you? love you?」を含む全12曲を収録予定。

初回限定盤Aには、2025年9月8日にKanadevia Hallで開催された『HOKUTO “LOVE PARADOX, LOVE MYSELF” Release Live』のライブ映像を収録したBlu-rayが付属し、初回限定盤Bには36ページのフォトブックが封入される。さらに、THE RAMPAGE OFFICIAL FAN CLUB会員限定でスペシャルグッズが付属する数量限定盤の発売も決定した。店舗別購入特典の実施に加え、CD購入者を対象としたスペシャルイベントへ招待するキャンペーンの開催も予定している。

■新曲「hate you? love you?」MV公開

新曲「hate you? love you?」は、人気バンドPenthouseのメンバーが手掛けた楽曲で、4月10日より放送開始のTVアニメ『神の雫』のオープニングテーマとして書き下ろされた。

MVは、ワインを題材とする同アニメの世界観に寄り添いながら制作され、様々な衣装を着こなしたHOKUTOが魅せる、大人の雰囲気漂う映像作品に仕上がっている。

■リリース情報

2026.03.06 ON SALE

DIGITAL SINGLE「hate you? love you?」

2026.06.03 ON SALE

ALBUM『JUKE BOX』

■関連リンク

吉野北人 OFFICIAL SNS

X

https://x.com/HOKUTOBOO36

Instagram

https://www.instagram.com/hokuto.yoshino.16_official

THE RAMPAGE OFFICIAL SITE

https://m.tribe-m.jp/artist/index/43

■【画像】HOKUTOアーティスト写真

■【画像】「hate you? love you?」ジャケット写真