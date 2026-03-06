Photo: 山田卓立

春も近づいてきて、日中は汗ばむほどなのに朝晩はまだ冷え込む――そんな中途半端な季節がやってきた。冬は600FPや800FPの本格ダウンで乗り切ったけれど、さすがにもう出番はない。

でも、薄手のコート一枚では少し不安。そこで提案したいのが、カリマーの超軽量ダウン「cross grid down jkt（クロス グリッド ダウン ジャケット）」（税込34,980円）だ。

223gという軽さ。山で磨かれた超軽量設計

Photo: 山田卓立

英国発祥のアウトドアブランド「カリマー」は、アルパイン環境での実用性を追求してきたブランドだが、そのプロダクトは山だけではないと思っている。アウトドアシーンでの信頼性はもちろん、街着としての汎用性も高い。

「cross grid down jkt」は、クラシックなダイヤキルト構造を採用した軽量インナーダウン。その重量は約223g。数値以上に持った瞬間の軽さが際立つ一着で、厳冬期の雪山や春山の縦走の行動着としてバックパックに忍ばせても負担にならない。

しかもパッカブル仕様。休憩時の保温着として携行するのはもちろん、行動中に暑くなればコンパクトに収納できる。気温が読みにくい春山では、この機動力がそのまま快適性につながる。

Photo: 山田卓立

構造面で特徴的なのが、クロスグリット（ダイヤキルト）。一般的な横方向のダウン構造と比べて羽毛の偏りが起こりにくく、さらに横方向へのつっぱりも軽減してくれる。腕を振る、ザックを背負う、身体をひねる――そうした動作のなかでストレスが少ないのは、この構造の恩恵だ。

生地には10デニールのリップストップ素材を採用。薄手ながら引き裂き強度が高く、ダウンプルーフ機能で羽毛の飛び出しも防ぐ。行動中にシェルの内側で擦れたとしても耐久性を維持できるのは、山道具として重要なポイントだろう。

Photo: 山田卓立

フロントはダブルジッパー仕様で、登りで体温が上がったときには下から開けてベンチレーション的に使うこともできる。さらに撥水処理も施されているため、春特有の湿った雪や小雨程度なら対応可能。

春ダウンは“薄軽”がちょうどいい

Image: KARRIMOR

もともとは雪山でのインシュレーション用途を想定したモデルだが、そのスペックは街でもちょうどいい。

たとえば、ロンTやシャツの上にさらっと羽織るだけで、朝晩の冷え込みをしっかりカバーしてくれる。それでいて、日中暑くなればバッグに収納できる223gの軽さ。電車移動やオフィスワークなど、屋内外を行き来する都市生活においても、この取り回しの良さは大きな武器になる。

クロスグリット構造による動きやすさは、自転車移動や階段の上り下りでもストレスを感じにくいし、薄手のシルエットはジャケットのインナーとしても使いやすい。冬ダウンのようなボリューム感はないが、そのぶんレイヤリングの自由度は高い。

Image: KARRIMOR

冬のダウンでは暑い。でも、薄手コート一枚ではまだ心許ない。そんなアウター難民の季節に、雪山由来の薄軽ダウンを街で使うという選択は、案外理にかなっている。

春は盛らなくていい。必要なのは少しの保温と、軽やかな機動力。そのバランスを「cross grid down jkt」は223gで成立させている。