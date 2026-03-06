豪州のパーキンスがチェコ選手からの握手を“辞退”

闘争心から来たもので決して悪意はなかった。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）豪州代表は6日、チェコ代表に5-1で勝利した。試合開始直後、豪州捕手の握手“辞退”が物議を醸した。これに対し、試合後に言及した。

物議を醸したのは初回、チェコ代表の攻撃が始まる場面だった。先頭のミラン・プロコップ内野手が握手を求めるような仕草を見せたが、捕手のロビー・パーキンスが応じず。何かを話して最終的に握手をせずにチェコの攻撃が始まった。

この様子を米メディア「ジョムボーイ・メディア」も「？」と添えて、疑問視。ファンからも賛否両論起こっていた。来日し取材をする、米スポーツ局「ジ・アスレチック」の元エンゼルス番サム・ブラム記者は試合後、パーキンスの談話をX（旧ツイッター）に投稿。「彼は『単に競争心からくるもので、個人的なものではない』と語った」と明かした。

続けて「敵意は絶対にない」とパーキンス。「ホテルでチェコ代表の選手たちを見かけたら、様子を確認するつもりだとしている」とブラム記者は綴った。（Full-Count編集部）