「小さいバッグ荷物入らん！」→【SHOO・LA・RUE】の「ショルダーバッグ」が正解かも♡

小さなバッグは荷物が入りきらなくて困ることも……。今回編集部が注目したのは、大きすぎず小さすぎない絶妙なサイズ感の「ショルダーバッグ」。大人が持ちやすい上品さがあり、シンプルで合わせやすいデザインを【SHOO・LA・RUE（シューラルー）】からピックアップしました。ぜひ春コーデに取り入れてみて。

小物の整理に便利な8ポケット付き

【SHOO・LA・RUE】「【撥水】縦ファスナー8ポケットショルダーバッグ」\3,489（税込）

小物がバッグの中でごちゃごちゃ。そんなときに便利なのが、8ポケット付きのショルダーバッグ。内側に2つと外側に6つのポケットがあり、小物もすぐに取り出せそう。公式サイトによると「普段使いにちょうどいいサイズ感」とのことで、デイリーコーデで手放せなくなるかも。撥水機能が付いているのも嬉しいポイント。

見た目以上の収納力！ 3層構造バッグ

【SHOO・LA・RUE】「一枚革風 3層ショルダーバッグ」\3,989（税込）

シンプルなデザインで、きれいめにもカジュアルにも合わせやすいショルダーバッグ。公式サイトには「メイン収納部分は500mlのペットボトルが横に入ります」とあり、見た目以上に収納力がありそう。メイン収納の前後にポケットがある3層構造で、荷物を整理して入れやすくなっています。

※すべての商品情報・画像はSHOO・LA・RUE出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M